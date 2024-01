Alfa Romeo ha ottenuto risultati notevoli nel 2023 in Belgio

Alfa Romeo Belux ha condiviso nei giorni scorsi la sua straordinaria performance nel mercato automobilistico di Belgio e Lussemburgo, che rappresenta un’importante tappa nei piani di crescita del marchio. Gli ultimi dati di crescita sono stati raggiunti grazie all’impegno della casa automobilistica del Biscione per incrementare la propria presenza nella regione del Belux.

Alfa Romeo cresce dell’80% in Belgio e Lussemburgo nel 2023

Drastico aumento del volume di immatricolazione dell’80%: Alfa Romeo Belux ha registrato un notevole aumento del volume di immatricolazione, con una crescita impressionante dell’80% rispetto all’anno precedente, nel 2022. Questo risultato dimostra la resilienza del marchio e la forte domanda di i suoi veicoli in Belux.

Raddoppio della quota di mercato: Alfa Romeo Belux ha raddoppiato la propria quota di mercato nel segmento delle autovetture, raggiungendo una quota di mercato dello 0,4 per cento. Questo aumento significativo dimostra la capacità del marchio di catturare l’attenzione dei consumatori del Belux e di avere successo in un mercato molto competitivo.

Successo Tonale: le vendite del SUV del Biscione sono aumentate del 40 per cento rispetto al 2022. Grazie a questo successo, Alfa Romeo Tonale ha superato ogni aspettativa con un aumento delle immatricolazioni del 225 per cento rispetto al 2022. Questa notevole performance sottolinea l’innegabile appeal della Tonale e il suo status di catalizzatore del cambiamento nel mercato automobilistico del Belux.Tonale PHEV domina: nonostante sia disponibile solo da giugno, Tonale PHEV è rapidamente cresciuta in popolarità, rappresentando un’impressionante quota del 30% sul totale delle immatricolazioni Tonale. Ciò evidenzia il crescente interesse dei consumatori Belux per i veicoli elettrici ibridi e l’impegno della casa milanese verso soluzioni di mobilità sostenibili.

“Con Alfa Romeo Belux non possiamo che guardare con soddisfazione al 2023. Il primo obiettivo della “Metamorfosi” del marchio è stato più che raggiunto. Ora ci sono solide basi per lanciare la prima Alfa Romeo elettrica al 100%, la Milano, sui mercati belga e lussemburghese nel 2024”, spiega Milosz Tomanek, amministratore delegato della casa milanese in Belgio.

Alfa Romeo Belux si impegna a fornire ai clienti Belux veicoli innovativi ed entusiasmanti che incarnano il ricco patrimonio di artigianato italiano e tecnologia all’avanguardia del marchio. Questi risultati eccezionali riflettono l’impegno del team del Biscione, della sua rete e l’entusiasmo dei clienti Belux per i prodotti del marchio. La casa milanese è ansiosa di continuare questo slancio.