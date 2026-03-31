Nuova Alfa Romeo Giulietta: se tornerà la vogliamo berlina

Nuova Alfa Romeo Giulietta purtroppo al momento non sembra rientrare nei piani futuri del biscione anche se a dire il vero siamo ancora in attesa del nuovo programma della casa milanese, quello con il CEO Santo Ficili. Molto probabilmente si sta aspettando il piano strategico di Antonio Filosa per Stellantis che come sappiamo sarà rivelato il prossimo 21 maggio. Dunque sebbene sia molto difficile il suo ritorno non è detta ancora l’ultima parola. Alfa Romeo potrebbe avere in serbo una sorpresa da collocare nella sua gamma tra Junior e la futura Tonale che come vi abbiamo scritto in altre occasioni dovrebbe aumentare di dimensioni rispetto al modello attuale.

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Il ritorno in gamma di una nuova Alfa Romeo Giulietta sarebbe gradito ma solo in versione berlina, niente crossover

Ovviamente questo non significa che il modello in questione, che comunque deve ancora essere confermato, sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta potendo benissimo essere tutt’altro modello. Anzi al momento sembra quasi certo che non ci sarà purtroppo il ritorno di Giulietta. Quello che si spera quantomeno è che non si tratti dell’ennesimo crossover.

A nostro avviso infatti in caso di ritorno di una nuova Giulietta nella gamma del brand premium di Stellantis, avrebbe molto più senso una hatchback anche per dare un’alternativa valida a chi cerca qualcosa di diverso dalla Junior o dalla Tonale. E’ anche vero che un crossover di circa 4,3 – 4,4 metri potrebbe rappresentare la giusta via di mezzo tra Junior e la futura Tonale che dovrebbe misurare 4,6 metri ma comunque a nostro avviso da parte di Alfa Romeo ci vorrebbe un po’ di coraggio in più nel proporre un veicolo che di certo farebbe felici moltissimi tra i fan più fedeli del marchio.

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Il 21 maggio probabilmente inizierà a delinearsi meglio il futuro di Alfa Romeo e capiremo se davvero in futuro ci potrà essere spazio per un’alternativa valida agli attuali SUV. Una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque una sua erede con nome diverso a nostro avviso rappresenterebbe il completamento di una gamma che nei prossimi anni accoglierà anche le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che sono state confermate come future top di gamma del brand.