Jeep Commander 2027: una ricca dotazione tecnologica, prestazioni elevate e straordinarie capacità fuoristrada

Leader tra i SUV a sette posti sin dal suo lancio nel 2021, in Brasile Jeep Commander 2027 apre ora una nuova strada nel suo percorso di successo, con motorizzazioni e versioni inedite che si adattano alle esigenze più diverse dei clienti. Punto di riferimento nella categoria dei SUV di grandi dimensioni in Italia, il Jeep Commander è il modello che offre la migliore combinazione di design, prestazioni, tecnologia, elevato livello di comfort e raffinatezza, nonché prezzo e capacità 4×4.

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Nuovi motori e rinomate capacità fuoristrada per Jeep Commander 2027

Il Commander ha già venduto oltre 80.000 unità in Brasile e sta ricevendo importanti aggiornamenti per rimanere all’avanguardia del segmento, con il nuovo motore mild-hybrid a 48V (MHEV) nelle versioni Limited e Overland, che può ridurre i consumi di carburante di circa il 9,4%, raggiungendo gli 11 km/l con benzina in ambito urbano, secondo l’etichetta Inmetro. Il miglioramento delle emissioni di CO² può arrivare fino al 5% nella guida combinata città/autostrada.

Nella versione Blackhawk, l’apprezzato motore Hurricane da 272 CV è ora disponibile anche in versione flex-fuel. La Jeep Commander 2027 continua a essere equipaggiata con il motore turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia nella versione Overland. Queste evoluzioni completano il profondo restyling apportato al modello 2026.

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Per quanto riguarda il motore MHEV (Multi-Hydroelectric Vehicle), si tratta di un sistema in grado di fornire sia energia meccanica che elettrica, operando in parallelo con il sistema elettrico convenzionale del veicolo. La gestione elettronica controlla il passaggio tra le diverse modalità di guida, ottimizzando efficienza, consumi e disponibilità di coppia per un comfort di guida ancora maggiore. Nel caso della Jeep Commander, le versioni MHEV beneficiano anche di alcune agevolazioni fiscali sull’imposta di proprietà del veicolo (IPVA) in sei stati – con un risparmio di circa 9.000 R$, ad esempio – oltre all’esenzione dal vincolo di rotazione dei veicoli nella città di San Paolo.

Esternamente, la Jeep Commander 2027 presenta una finitura nera lucida nella barra luminosa su tutte le versioni, che conferisce ulteriore raffinatezza a un design già pluripremiato. Il pacchetto è impreziosito dall’esclusivo gruppo ottico con fari a LED, oltre che dalla griglia anteriore, che enfatizza le tradizionali sette fessure di Jeep.

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Jeep Commander 2027 arriva con prezzi ridotti per la versione Blackhawk e mantiene gli stessi prezzi per le versioni Longitude, Limited e Overland, anche nelle nuove versioni MHEV, rafforzando la sua competitività nella categoria.

“Uno dei pilastri di Jeep è la libertà, e Jeep Commander 2027 rafforza questo concetto offrendo nuove motorizzazioni per ogni esigenza e utilizzo. Abbiamo il nuovo motore MHEV altamente tecnologico e la versione top di gamma Blackhawk, ora compatibile con i carburanti flessibili. Abbiamo accolto la sfida di aggiungere ancora più valore a un modello già punto di riferimento nel segmento”, ha sottolineato Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America.

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Tutte le versioni di Jeep Commander 2027 sono dotate di tecnologia ADAS di livello 2 per la guida autonoma, che garantisce una maggiore sicurezza per gli occupanti del veicolo. Il pacchetto, il più completo e avanzato offerto in Brasile, include, tra le altre funzioni, avviso di collisione con frenata automatica, rilevamento dell’angolo cieco e del traffico trasversale, avviso di superamento involontario della corsia e rilevamento della stanchezza del conducente. Il pacchetto di sicurezza è ulteriormente rafforzato da un massimo di sette airbag.

All’interno, la Jeep Commander 2027 mantiene le sue finiture interne di alta qualità, eleganti e molto confortevoli, con un punto di forza rappresentato dai sette posti a sedere che, oltre ad aumentare il comfort dei passeggeri, ne sottolineano anche la versatilità. Un esempio è la terza fila di sedili che, una volta ripiegata, crea un pianale completamente piatto con una capacità di carico di 661 litri: uno spazio importante per tutte le avventure che questo modello può offrire.

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Le diverse opzioni di motorizzazione rendono la Jeep Commander 2027 il SUV più versatile della sua categoria, in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore. Con il motore Hurricane 2.0T Flex, eroga 272 CV e 400 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Per chi preferisce il diesel, il motore turbodiesel Multijet 2.2 offre 200 CV e 450 Nm di coppia.

Entrambi i motori sono abbinati a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale Jeep Active Drive Low 4×4 con selettore di terreno per prestazioni ineguagliabili e massime capacità fuoristrada, inclusi il controllo della discesa (HDC) e le pagine Off-Road sul quadro strumenti. Nella versione Blackhawk, la guida è inoltre facilitata dalle pagine Performance, che indicano la pressione del turbo, la forza G, la potenza e la coppia.

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L’acclamato motore T270 turboflex, ora abbinato alla tecnologia MHEV (disponibile sulle versioni Limited e Overland), eroga 176 CV e 270 Nm di coppia. In questa modalità, il nuovo sistema Stellantis recupera energia in fase di decelerazione, massimizzandone l’utilizzo per rigenerare la batteria da 48 V. Inoltre, il sistema genera coppia aggiuntiva per supportare il motore a combustione in fase di accelerazione e sorpasso, fino a 65 Nm, con conseguente risparmio di carburante, riduzione delle emissioni e un ulteriore miglioramento del comfort di guida.

L’intero motore T270 Turboflex MHEV 48V è abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti e alla trazione 4×2, nonché al Jeep Traction Control+, un sistema di controllo della trazione che si attiva quando una delle ruote del veicolo ha una scarsa aderenza, applicando una coppia frenante alla ruota che slitta e trasferendo la coppia, attraverso il differenziale, all’altra ruota a contatto con il terreno.

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Le nuove versioni MHEV contribuiscono a un’esperienza di guida ancora più confortevole, con una disponibilità immediata di coppia. Il nuovo sistema rende la vettura più reattiva, agendo sulla curva di accelerazione e offrendo coppia elettrica per una risposta più immediata in fase di accelerazione. Il motore offre inoltre una riduzione media del 9,4% dei consumi di carburante e un miglioramento delle emissioni di CO² fino al 5%, sia in città che in autostrada. Le versioni Overland e Limited registrano ora un consumo di carburante di 11 km/l con benzina in ambito urbano, secondo l’etichetta Inmetro.