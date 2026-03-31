Fiat, Alfa Romeo e Jeep: il 2027 potrebbe essere un anno con tante novità eclatanti

Il prossimo 21 maggio Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis e probabilmente capiremo di più a proposito del futuro di brand importanti come Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Le ultime voci che giungono da più parti però lasciano presagire che il prossimo anno potrebbe essere davvero interessante per queste case automobilistiche.

Advertisement

Nuova Fiat Pandina, Grande Panda pickup, nuova Alfa Romeo Tonale e Renegade tra le novità che potrebbero caratterizzare il 2027

Partendo da Fiat, dopo che il 2026 sarà caratterizzato dai lanci delle nuove Grizzly e Fastback, il 2027 potrebbe regalare altri due modelli fondamentali. Di uno si parla già da tempo mentre il secondo si pensava potesse arrivare nel 2028 o addirittura nel 2029. Le ultime voci però indicano che entro la fine del prossimo anno a sorpresa potrebbe essere svelato. Ci riferiamo alla nuova Fiat Pandina che secondo voci provenienti dal Regno Unito sarà protagonista della prossima edizione del Salone dell’auto di Parigi in versione concept car. Questo sarebbe il preludio al debutto del modello di produzione a fine 2027 con commercializzazione e produzione che saranno avviate nel corso del 2028.

L’altra grande novità del 2027 per Fiat sarebbe la Grande Panda Pickup di cui si parla da tempo e che lo stesso Francois ha confermato in passato. Si dovrebbe trattare di una sorta di nuova generazione del pickup Strada che però sarà venduto anche in Europa.

Advertisement

Ma il 2027 non sarà importante solo per Fiat, anche Alfa Romeo dopo un 2026 di transizione potrebbe finalmente essere protagonista con alcune novità eclatanti. Potrebbe esserci il debutto della nuova Alfa Romeo Tonale o comunque della sua erede che dovrebbe avere un nome diverso. Si tratta del modello che sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium che sarà elettrico e ibrido e avrà una lunghezza superiore ai 4,6 metri. Inoltre non è da escludere che anche la presentazione delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio possa avvenire entro la fine del prossimo anno anche se commercializzazione e produzione inizieranno di sicuro nel 2028.

Infine il 2027 potrebbe essere l’anno di debutto della nuova Jeep Renegade. Anche qui mancano le conferme ufficiali ma si tratta di voci provenienti dall’estero. Si dice che il modello sia già a buon punto, anche in questo caso è probabile che il debutto sul mercato comunque possa avvenire solo nel 2028 e che quella del 2027 sia solo un’anteprima. Vedremo se il piano ufficiale di Stellantis per il futuro che sarà svelato il 21 maggio confermerà o smentirà queste novità.