Alfa Romeo nella top 10 del mercato Premium in Spagna grazie a Tonale

Alfa Romeo rappresenta la sportività dell’automobile italiana e riesce a guadagnare terreno nel mercato premium spagnolo, posizionandosi nella top 10 della classifica a due settimane dalla fine dell’anno, con 3.058 immatricolazioni e una commissione dell’1,8%.

Per modello è da sottolineare il successo dell’Alfa Romeo Tonale che, con 1.811 unità, rappresenta già il 59 per cento delle immatricolazioni del marchio. La sua versione ibrida Plug In, nata da meno di un anno, occupa già la sesta posizione in questo segmento competitivo, con un totale di 338 unità immatricolate da gennaio. Sia Giulia che Stelvio mantengono il buon andamento degli ultimi anni, con immatricolazioni significative nel 2023.

Per Alfa Romeo il 2024 sarà segnato da due grandi novità: l’arrivo dei 5 anni di garanzia su tutta la sua gamma e il lancio del suo primo modello con versione 100% elettrica. Inoltre, la sua offerta attuale, composta da Tonale, Giulia e Stelvio, avrà una serie speciale di alta gamma e prestazioni: Tributo Italiano. In Spagna gli Alfisti potranno godersi anche un gioiello come la 33 Stradale, recentemente svelata e che rappresenta la massima espressione della passione del Biscione per il design e la sportività, oltre ad essere un omaggio alle sue icone storiche.

Il prossimo anno sarà un ulteriore passo avanti nella grande impresa di Alfa Romeo, che diventerà il marchio più veloce a passare da una gamma completamente termica a un marchio con un’offerta 100% elettrica. Nel 2025 lancerà la sua prima vettura esclusivamente a “emissioni zero” e, nel 2027, il suo catalogo sarà composto solo da modelli completamente elettrici.

Per quanto riguarda l’organizzazione della gamma, Alfa Romeo prosegue nella strategia di semplificazione. Le versioni Sprint saranno le versioni entry-level e disporranno di un equipaggiamento di livello più che considerevole. Per i clienti che desiderano avere tutte le opzioni, continuerà l’opzione Veloce, che attualmente rappresenta oltre il 50% delle vendite.