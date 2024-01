Lancia Pu+Ra HPE premiata in Francia agli Automobile Awards

Lancia Pu+Ra HPE è stata nominata “Rivelazione” nel settore delle concept car nel 2023 dalla giuria degli Automobile Awards formata da 20 rappresentanti del settore automobilistico, del design e dei media, grazie all’unicità della concept car Lancia, che accoglie il Rinascimento del marchio e il suo ritorno nei principali paesi europei, inclusa la Francia, nel 2024.

La concept car rappresenta la visione di Lancia per i prossimi 10 anni in termini di design, sostenibilità degli interni, elettrificazione e tecnologia senza sforzo e incarna il linguaggio del design di tutti i futuri modelli Lancia, a partire quest’anno dalla Nuova Ypsilon e seguita dall’ammiraglia nel 2026 e dalla nuova Delta nel 2028. La cerimonia degli Automobile Awards si è tenuta presso l’Automobile Club de France a Parigi e il premio è stato ritirato da Joël Verany, Direttore Stellantis Premium Cluster per la Francia.

La Lancia Pu+Ra HPE è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, una concept car 100% elettrica che incarna la visione del marchio in termini di design, atmosfera interna, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia facile da usare. È un’auto dalla carrozzeria aerodinamica per la massima efficienza, sia in termini di autonomia, tempo di ricarica o utilizzo. Questo primo traguardo della nuova era Lancia si ispira al mondo dell’interior design italiano, reso possibile dalla nostra partnership con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di fascia alta, per regalare un’esperienza tipicamente italiana di “sentirsi a casa nella propria auto”.

Il nome Lancia Pu+Ra HPE si basa su Pu+Ra, il nuovo linguaggio di design puro e radicale del marchio, mentre HPE sta per “High-Performance Electric”. Questa concept car incarna appieno i principi del nuovo design Lancia, dove i volumi della vettura nascono dall’intersezione di forme geometriche elementari, come il cerchio e il triangolo, abbinati ad alcuni dettagli iconici dell’heritage del marchio. La concept di Lancia presenta superfici tattili al 70% realizzate con materiali ecologici che incarnano lo spirito italiano, la tradizione ridisegnata e il “feeling domestico”. La vettura è la prima vettura dotata del sistema multimediale SALA, che riunisce audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo di adattare l’ambiente interno della vettura con un semplice gesto o sfruttando il suono della voce del cliente.