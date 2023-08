Citroën Ami ora può essere acquistata online sul sito Web di MediaWorld

La Citroën Ami sta portando una ventata di novità nel panorama automobilistico, con la casa automobilistica francese che continua a sottolineare il suo spirito innovativo e anticonformista. Ora, la rivoluzione non si limita alla sola auto, ma si estende anche ai metodi e luoghi di acquisto.

Citroën ha siglato una nuova partnership con MediaWorld, uno dei giganti globali nel settore elettronico e leader di mercato europeo. Grazie a questa collaborazione, la Ami sarà acquistabile presso il MediaWorld Technology Village di Milano in Viale Certosa oppure direttamente online sul sito Web di MediaWorld, estendendo così la sua presenza ben oltre i confini dei concessionari tradizionali.

Citroën Ami: il brand francese ha siglato un’importante collaborazione con MediaWorld

Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, ha detto che il desiderio costante di innovare di Citroën rende i suoi veicoli disponibili in luoghi sorprendentemente inusuali, per raggiungere un pubblico sempre più vasto e giovane. Musumeci è lieto di annunciare la collaborazione tra MediaWorld e il marchio di Stellantis. Sono due realtà che condividono gli stessi obiettivi, mettendo al centro la ricerca di innovazione, la centralità del cliente e l’attenzione alla sostenibilità.

Da parte sua, Vittorio Buonfiglio – COO di MediaWorld – ha espresso grande entusiasmo per l’accordo, sottolineando l’impegno del suo brand per la sostenibilità ambientale e l’evoluzione tecnologica.

La partnership tra Citroën e MediaWorld si manifesta fisicamente con la presenza di un’esposizione dedicata della Citroën Ami presso il MediaWorld Technology Village di Milano. In un’area specificamente brandizzata, i clienti possono scoprire il quadriciclo leggero elettrico e ordinare online la loro Citroën Ami tramite un QR code dedicato, in pochi passaggi.

La casa automobilistica francese offre anche un vantaggio esclusivo per celebrare il lancio dell’iniziativa: la garanzia My Ami Care per 36 mesi è inclusa nel prezzo dell’EV.

È particolarmente adatta per i giovani guidatori, dato che può essere condotta da chi ha raggiunto i 14 anni e possiede la patente AM. Con una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, la Citroën Ami offre un’autonomia di 75 km con una singola ricarica, che avviene in sole 3 ore tramite una normale presa elettrica da 220V, dimostrando una volta di più la sua versatilità e accessibilità.