Nuova Fiat Multipla: ecco perchè potrebbe spaccare

Nuova Fiat Multipla sarà una delle prossime novità della casa automobilistica torinese per il suo futuro. La vettura dovrebbe debuttare entro la fine del 2025 e sarà dunque la novità che seguirà il debutto della nuova Fiat Panda previsto per il mese di luglio del 2024. Queste due auto faranno parte della stessa famiglia di veicoli con linee squadrate e un rapporto qualità prezzo davvero interessante.

Nuova Fiat Multipla: prezzo conveniente e ampio spazio potrebbero essere le sue armi vincenti

La nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma Smart Car e sarà dunque una delle future auto elettriche low cost di Stellantis al pari della nuova Fiat Panda, della Citroen e-c3 e della futura Citroen C3 Aircross. proprio con quest’ultima l’auto avrà molte cose in comune a partire da una versione con configurazione a 7 posti.

La nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco e potrebbe dunque avere un prezzo davvero competitivo. Si parla di meno di 25 mila euro per la versione elettrica. Con una lunghezza intorno ai 4,3 metri questa auto dunque potrebbe avere le carte in regola per fare bene nel suo segento di mercato.

La vettura infatti dovrebbe garantire al suo interno ampi spazi e rappresentare un’auto ideale anche per le famiglie. Con gli incentivi statali il prezzo di questa auto nella sua versione elettrica potrebbe essere veramente molto interessante. Ovviamente oltre all’elettrica molto probabilmente ci sarà in gamma almeno una versione ibrida che potrebbe avere un prezzo inferiore ai 20 mila euro. Maggiori dettagli su questa auto dovrebbero emergere già entro fine anno. Quello che sembra abbastanza certo è che l’auto sarà dotata di uno stile molto vicino a quello della nuova Fiat Panda con linee squadrate ispirate alla concept Fiat Centoventi ma in parte anche alla nuova citroen C3 Aircross che sarà svelata entro la fine di quest’anno.