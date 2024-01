Nuova Fiat Panda: costerà 10 mila euro con gli incentivi statali?

Nuova Fiat Panda debutterà il prossimo 11 luglio 2024 anche se è probabile che già prima di quella data, forse addirittura in primavera possano trapelare le prime immagini senza veli. La vettura sarà la prima elettrica low cost di Fiat a cui seguirà poi circa un anno dopo la nuova Fiat Multipla. A proposito di questa auto fino ad oggi vi abbiamo sempre detto quanto dovrebbe costare al netto di incentivi. Se inizialmente si pensava potesse costare 23.900 euro come la gemella Citroen e-C3 succesivamente si è ipotizzato un costo ancora più basso.

Con gl incentivi statali la nuova Fiat Panda potrebbe arrivare a costare anche meno di 10 mila euro se i prezzi trapelati saranno confermati

Infatti alcune indiscrezioni hanno riportato la notizia di un prezzo di partenza per la nuova Fiat Panda elettrica di circa 21 mila euro. Non a caso il CEO di Fiat Olivier Francois in precedenza aveva dichiarato che questa auto sarebbe stata essenziale e da questo punto di vista avrebbe ricordato la prima generazione di Panda nei primi anni ’80. Se fosse davvero questo il prezzo di partenza della versione elettrica con autonomia di 320 km, oggi vogliamo ipotizzare quello che potrebbe essere il prezzo di questa auto con gli incentivi statali.

In base alle notizie trapelate negli ultimi giorni a proposito degli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche nel 2024 in caso di rottamazione si potrebbe arrivare fino a 13.500 euro di bonus ma solo in caso si rottamazione di auto fino a euro 2 e con Isee sotto i 30 mila euro. Al momento però si attendono notizie ufficiali. Se però questi numeri fossero confermati allora per la nuova Fiat Panda si potrebbe arrivare a pagare anche meno di 10 mila euro. Ovviamente resta da vedere se questi incentivi saranno legati alla produzione dell’auto in Italia. In quel caso infatti Panda non rientrerebbe venendo prodotta in Serbia. In ogni caso si preannuncia un prezzo davvero interessante con la vettura che si candida a democraticizzare sul serio le auto elettriche in Europa. Vedremo dunque quali novità emergeranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.