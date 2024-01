Salone di Detroit: nel 2024 non si farà. Appuntamento al 2025

Il Salone di Detroit, conosciuto ufficialmente come North American International Auto Show (NAIAS), ha subìto una significativa trasformazione a partire dal 2022, dopo una pausa triennale causata dal COVID-19.

Questo evento ha ricevuto un sostegno importante con un finanziamento di 9 milioni di dollari da parte del governo statunitense, permettendo così all’associazione dei concessionari di Detroit (Detroit Auto Dealers Association – DADA) di riprendere le attività.

Salone di Detroit: quest’anno non è prevista alcuna edizione

La crisi sanitaria ha indubbiamente influito negativamente su molte iniziative, inclusi i raduni automobilistici. Tuttavia, il Detroit Auto Show è riuscito a risorgere, tanto che nell’edizione del 2022 ha persino visto la partecipazione del presidente Joe Biden.

Nonostante l’edizione 2022 sia stata vivace e interessante, quella dell’anno successivo è risultata piuttosto monotona. Grandi nomi come Ford, GM e Stellantis hanno svolto un ruolo predominante, ma in generale l’evento non ha soddisfatto le aspettative, soprattutto per quanto riguarda le novità automobilistiche.

Per quest’anno, gli organizzatori della kermesse automobilistica hanno deciso di non organizzare l’evento, pianificando invece un ritorno alle origini nell’edizione del 2025. Secondo i rappresentanti di DADA, l’obiettivo principale del salone è quello di valorizzare Detroit e il suo storico settore automobilistico. Nonostante fossero circolate voci riguardo alla possibilità di spostare il NAIAS in estate, alla fine è stato deciso di mantenere l’evento nel tradizionale mese di gennaio.

Pertanto, il prossimo Salone di Detroit avrà luogo a partire dal 10 gennaio 2025 presso l’Huntington Place nel centro di Detroit. Il primo giorno sarà dedicato alle anteprime di beneficenza, con biglietti venduti a prezzi significativamente più alti per supportare organizzazioni benefiche e il fondo della Detroit Auto Dealers Association Charitable Foundation.

La decisione presa dal DADA riflette anche una tendenza crescente nel settore automobilistico: l’interesse dei costruttori per le fiere fisiche sembra diminuire in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso.

La scelta di rimandare il NAIAS al 2025 pone gennaio come un mese potenzialmente decisivo, con eventi come il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas e il Tokyo Auto Salon, indicando una sempre maggiore interconnessione tra i settori tecnologico e automobilistico.

In assenza del Salone di Detroit nel 2024, ci si aspetta che altre importanti fiere automobilistiche, come quelle di Francoforte, Ginevra e Parigi, colmino il vuoto lasciato dalla più nota kermesse automobilistica americana, offrendo un panorama aggiornato e coinvolgente delle tendenze e delle novità del settore.