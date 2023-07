Stellantis svelerà nuovi modelli al Salone di Detroit a settembre

Dagli Stati Uniti arrivano notizie interessanti a proposito di Stellantis. A quanto pare il gruppo automobilistico svelerà alcuni nuovi modelli in occasione del Salone dell’auto di Detroit 2023, evento che quest’anno si terrà dal 13 al 24 settembre all’Huntington Place di Detroit. Rick Deneau, responsabile delle comunicazioni di prodotto e marchio del gruppo Stellantis ha dichiarato nelle scorse ore: “Siamo pronti a partecipare al salone di Detroit. Si tratta di un evento importante che rende particolarmente entusiasmante offrire ai consumatori l’opportunità di fare un giro con i nostri veicoli Jeep e Ram sulle nostre piste di prova specializzate, oltre a dare un’occhiata a tutte le ultime offerte dal resto dei nostri marchi nordamericani. Non vediamo l’ora di mostrare i nuovi veicoli Ram e Jeep per la prima volta, qui nella nostra città natale”.

Al Detroit Auto Show 2023 Stellantis svelerà alcune novità interessanti

Il Detroit Auto Show torna quest’anno con una nuova pista indoor Powering Michigan EV Experience che presenterà un’ampia gamma di veicoli elettrici. Lo spettacolo include anche un Mobility Global Forum di due giorni per la prima volta che metterà in luce voci di spicco nello spazio della mobilità, inclusi alti funzionari dell’industria e del governo. I nuovi modelli di Stellantis saranno svelati il ​​13 e 14 settembre durante giornate riservate ai media, ma lo spettacolo vero e proprio proseguirà poi, aperto al pubblico, dal 16 al 24 settembre. Al momento non si sa esattamente di che auto si tratterà ma è probabile che saranno modelli per il mercato nord americano.

Segnaliamo che tra l’altro Stellantis non sarà l’unica grande casa automobilistica a svelare nuove auto al Salone dell’auto di Detroit. Anche Ford e General Motors nelle scorse ore hanno fatto annunci simili. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di queste novità da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.