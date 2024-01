Nuova Lancia Ypsilon: lo spot di lancio verrà girato sul lago di Como

Il mese prossimo debutterà la nuova Lancia Ypsilon. Si tratta del primo modello del nuovo corso di Lancia che poi proseguirà con altre due vetture nei prossimi anni: Nuova Lancia Gamma e nuova Lancia Delta. Il debutto della nuova Ypsilon avverrà a Milano con la edizione speciale Cassina. A proposito di questa vettura nelle scorse ore abbiamo saputo che lo spot di lancio del modello sarà girato sulle rive del lago di Como.

Sul lago di Como lo spot di lancio sul mercato della nuova Lancia Ypsilon

Infatti lo scorso 8 gennaio agli uffici del comune di Como sarebbe arrivata la richiesta per l’autorizzazione a girare il nuovo spot lungo le vie che costeggiano il lago in direzione Cernobbio nel tratto compreso tra Villa del Grumello e l’incrocio con via Conciliazione. La Polizia Locale di Como ha stabilito gli orari per le riprese programmata per lunedì 15 gennaio 2024. Queste sono pianificate tra le 6:00 e le 7:00, tra le 10:00 e le 12:00, e tra le 14:00 e le 16:30. La durata di ciascuna ripresa non supererà i 5 minuti, con almeno 15 minuti di intervallo tra una ripresa e l’altra per garantire il normale flusso del traffico.

Questi saranno dunque i momenti in cui gli appassionati e i curiosi avranno l’opportunità di vedere per la prima volta la nuova Lancia Ypsilon circolare per le strade. Questo avverrà in anticipo di quasi un mese rispetto alla presentazione ufficiale programmata per febbraio 2024. Questa auto è considerata un modello fondamentale per il rilancio del brand che Stellantis considera come uno dei suoi tre marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Con questa auto che verrà prodotta in Spagna a Figueruelas Lancia tornerà in Europa a partire da metà anno in mercati importanti come Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Francia e Germania. La nuova generazione sarà molto diversa dal modello attuale che comunque continua ad essere estremamente popolare nel nostro paese come certificano i dati di vendita del 2023 che hanno visto aumentare le sue immatricolazioni.