La futura Alfa Romeo Giulia non sarà una classica berlina a tre volumi

Secondo indiscrezioni provenienti dal sito francese Italpassion la futura Alfa Romeo Giulia, il cui debutto è previsto nel corso del 2025 non sarà una classica berlina a tre volumi. Effettivamente questa possibilità era già emersa in base alle dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato che aveva lasciato intendere un possibile cambio di design per la berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Secondo questo sito ciò avverrà effettivamente e la nuova Giulia avrà linee simili a quelle di una “fastback”.

La futura Alfa Romeo Giulia non sarà una classica berlina sedan ma avrà un design da fastback

La futura Alfa Romeo Giulia dunque segnerà una vera rottura rispetto al modello attuale in termini di design. Questo in quanto la vettura attuale sembra non avere più molto mercato a causa del cambiamento dei gusti nei consumatori che preferiscono SUV e crossover alle normali berline. Quindi la strada intrapresa da Alfa Romeo per questa auto potrebbe essere la stessa di Peugeot con la nuova 408 e di Citroen con la C5 X tanto per rimanere all’interno del gruppo Stellantis. Le maggiori differenze di design rispetto al modello attuale naturalmente saranno riservate alla parte posteriore del veicolo con l’adozione di un portellone posteriore che finirà anche per modificare notevolmente il profilo dell’auto dandole uno stile da fastback.

Ricordiamo che la futura Alfa Romeo Giulia sarà prodotta sempre a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà solo ed esclusivamente elettrica. In gamma ci saranno varie versioni tra cui una entry level da 350 cavalli e una top di gamma da oltre 1.000 cavalli che si chiamerà Quadrifoglio e offrirrà prestazioni davvero eccezionali. Questo cambio di look dovrebbe consentire alla seconda generazione di Giulia di avere molto più mercato non solo in Europa ma anche nel resto del mondo ed in particolare in Cina e e Stati Uniti, due mercati considerati fondamentali per la crescita del marchio e la sua trasformazione in un brand premium globale.