Alfa Romeo ha aumentato le sue vendite in Grecia nel 2023

Grazie ad una gamma in ampliamento che, oltre a Giulia e Stelvio, comprende ora anche Tonale, Alfa Romeo ha chiuso il 2023 con un aumento delle vendite del 28 per cento secondo i dati ufficiali relativi al mercato greco. Allo stesso tempo, nel mercato paneuropeo l’aumento ha raggiunto un livello ancora più impressionante del 46 per cento.

Nel 2023 Alfa Romeo ha ottenuto un significativo aumento delle vendite nel mercato greco

Pilastro del trend ascendente è niente meno che il modello Tonale, che sfrutta la forte dinamica commerciale dei C-SUV. Di grande interesse è l’informazione secondo cui il 18 per cento delle vendite del modello riguarda la versione top PHEV Q4, che nell’allestimento Sprint ha zero imposte sulle società. Dotato di 280 CV e abbinato alla trazione integrale, il sistema ibrido plug-in esalta al meglio il DNA Alfa Romeo, con un’accelerazione da 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia elettrica fino a 82 km.

Si prevede che il 2024 sarà ancora più positivo per il marchio, a livello paneuropeo. Il nuovissimo modello denominato Milano, che sarà presentato ufficialmente ad aprile a Milano, è il primo B-SUV del marchio e il suo primo modello puramente elettrico. Soprattutto, però, rappresenterà una nuova porta d’ingresso per i clienti nel mondo Alfa Romeo, offrendo una scelta entusiasmante non solo agli appassionati sfegatati del marchio ma anche a tutti coloro che cercano un moderno B-SUV dal carattere milanese unico.

Insomma si conferma il trend di crescita di Alfa Romeo che un po’ in tutti i principali mercati auto del mondo registra significative crescite che fanno ben sperare per il futuro quando la sua gamma sarà stata completata con l’arrivo di numerosi nuovi modelli destinati a trasformare il marchio in una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis. Oltre a Milano infatti sono in arrivo le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e una nuova ammiraglia che vedremo nel 2027.