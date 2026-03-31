Lancia: un fine settimana da incorniciare nei rally

C’è qualcosa di emozionante nel fine settimana appena conclusosi per Lancia. Un weekend che entra di diritto nelle celebrazioni più autentiche per il ritorno nei rally del costruttore piemontese che al debutto con la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si impone sia in Francia che in Italia, in accordo con due prestazioni di assolutamente alto livello.

Advertisement

Al Rally Il Ciocco è stato Andrea Crugnola, seguito alle note da Luca Beltrame, a imporsi con una vittoria di gran carriera già scritta nelle fasi decisive dell’appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco gestendo poi con autorità fino alla fine. Il margine finale, della coppia che guidava la Ypsilon Rally2 HF Integrale della FPF Sport, sui più diretti inseguitori è stato pari a 17”8.

Il risultato risulta assai significativo anche perché è giunto già al primo appuntamento della stagione, confermando le ampie doti di competitività della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale di casa Lancia anche in accordo con il prosieguo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Advertisement

Andrea Crugnola e Luca Beltrame festeggiano la vittoria al Rally Il Ciocco su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Al Rally Il Ciocco sono stati 17 gli equipaggi impegnati nel Trofeo Lancia

Il weekend del Rally Il Ciocco, disputatosi lungo le colline della Garfagnana, ha visto protagonista anche il Circus del Trofeo Lancia. Come fa notare il costruttore torinese, gli iscritti al Trofeo hanno rappresentato il 27% degli iscritti totali al Rally Il Ciocco confermando anche l’importanza del Trofeo monomarca nel competitivo contesto del CIAR. Sono stati ben 17 gli equipaggi impegnati in gara con sei differenti vincitori di prova speciale, col podio che si è formato soltanto durante la Power Stage finale.

Al top del Trofeo Lancia si sono imposti Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro. Alle loro spalle il podio è stato completato dalla coppia Edoardo De Antoni con Martina Musiari e da Moreno Cambiaghi con Giulia Paganoni. Il migliore dell’ultima prova è stata invece la coppia De Antoni/Musiari che ha portato a casa anche i cinque punti aggiuntivi grazie al maggior numero di scratch. Col successo al Rally Il Ciocco, Di Giovanni si impone anche nella categoria Master.

Advertisement

Al top nella categoria Junior, e al quarto posto finale, troviamo invece Nicolò Ardizzone con Valentina Pasini davanti a Yohan Surroca con Pierre Blot e Federico Gangi con Federico Capilli. Al quarto posto hanno concluso Jonas e Katharina Muller, davanti a Efe Urudul con Nicola Arena quindi Asia Vidori con Serena Manca. Quinto posto assoluto per Christopher Lucchesi e Enrico Bracchi, seguiti da Federico Francia con Marco Nesti, Salvatore Lo Cascio con Alessio Spezzani e Matteo Greco con Edoardo Brovelli. Tra gli Expert, il successo va a Christian Casadei con Nadir Bionaz, capaci di inserirsi anche nella Top 10 assoluta, davanti a Roberto Gobbin con Ismaele Barra.

Il podio del Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco

Il prossimo appuntamento del Trofeo Lancia sarà al Rally Due Valli in programma fra il 6 e il 7 giugno prossimi, dove prenderà il via anche il campionato dedicato alla inedita Lancia Ypsilon HF Racing Rally6. La più accessibile fra le Ypsilon da rally ha debuttato proprio al Rally Il Cicco con Lorenzo Verasco e Isabel Gross. Il debutto si è concluso con una 42esima posizione assoluta, al ridosso delle più potenti vetture di categoria Rally4 e Rally5.

Advertisement

La Lancia Ypsilon HF Racing Rally6 condotta da Lorenzo Verasco e Isabel Gross

Anche in Francia è stato un fine settimana di grandi successi

Accanto agli ottimi riscontri registratisi al Rally Il Ciocco, la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si è espressa al meglio anche in Francia. Il Campionato Francese di Rally si è infatti aperto con la vittoria di Yoann Bonato, navigato da Benjamin Boulloud, che al Rallye Le Touquet Pas-de-Calais hanno trionfato a bordo della Ypsilon di categoria Rally2 al debutto nella serie francese.

Il sei volte Campione di Francia nei rally ha costruito un successo meritato, prendendo il comando della classifica durante la seconda boucle notturna disputata in condizioni molto insidiose a causa della pioggia battente. Il vantaggio accumulato si è quindi consolidato prova dopo prova, chiudendo alla fine con un margine pari a 79,9 secondi. In questo modo la coppia Bonato/Boulloud si è confermata essere il riferimento assoluto dell’intero appuntamento francese.

Advertisement

Yoann Bonato e Benjamin Boulloud al Rallye Le Touquet Pas-de-Calais

Un fine settimana assolutamente da incorniciare per Lancia che conferma le proverbiali doti e la competitività della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, in contesti che appaiono sicuramente differenti fra loro. Mettendo però al centro la dimensione assolutamente internazionale dell’intero progetto Lancia Corse HF.