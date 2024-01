Fiat nel 2023 domina il segmento dei veicoli commerciali in Brasile

Con una tradizione nei veicoli commerciali leggeri, Fiat è da oltre 15 anni il numero uno nella categoria generale in Brasile. Nel 2023 il marchio ha mantenuto la leadership con il 44,5 per cento del segmento e 26.250 furgoni venduti, in crescita del 20 per cento rispetto all’anno precedente. Non potrebbe essere diversamente visto che nel suo portfolio figurano il Fiorino, che ha avuto la leadership assoluta nel suo segmento praticamente fin dal suo lancio, e il Ducato, che ha compiuto 25 anni in Brasile con oltre 130 mila unità vendute dal suo lancio sul mercato. e con la presentazione della nuova generazione ad aprile, e con lo Scudo, lanciato nel 2022 e che è arrivato a completare la gamma, raggiungendo in breve tempo il primo posto nella sua categoria.

“Con un’ampia copertura in Brasile, la fiducia dei propri clienti in prodotti sicuri, moderni e con costi operativi ridotti, oltre ai servizi differenziati del programma Fiat Professional, offriamo importanti differenze nella decisione di acquisto di furgoni e ha registrato ottimi risultati in 2023, con la leadership di mercato di Fiorino e Scudo oltre alla forte crescita del Nuovo Ducato. Vale anche la pena dire che l’anno è stato ancora più importante per la storia dei nostri furgoni perché abbiamo registrato la più grande vendita della storia”, commenta Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Il Fiorino è stato il furgone più venduto in Brasile, con il 37,1 per cento del segmento totale dei furgoni e 21.865 unità immatricolate e una quota dell’87 per cento nel segmento B-Vans lo scorso anno. Vale la pena ricordare che, nel 2024, il prodotto, riconosciuto per l’eccellente rapporto costi-benefici, funzionalità e risparmio per il cliente, sarà offerto da Fiat con luci diurne e ripetitori degli indicatori di direzione sugli specchietti esterni. Equipaggiato con il motore 1.4 EVO Flex, dall’ottima coppia ai bassi regimi, il Fiorino è agile ed efficiente nel trasporto di carichi.

Da evidenziare anche la capacità di carico (650kg) e il volume (3,3m³), che uniti alle dimensioni del veicolo (Altezza: 1.899 mm / Larghezza: 1.885 mm / Lunghezza: 4.407 mm), lo rendono un prodotto estremamente versatile. Molto adatto all’utilizzo nei grandi centri, il Fiorino ha le dimensioni di un’autovettura ed è molto facile da parcheggiare, senza limitazioni di spazio grazie alle sue dimensioni perfette per il tipo di funzione.

Il furgone più grande della Fiat e il primo furgone Stellantis a ricevere la connettività standard, il Ducato ha avuto 942 unità immatricolate nel 2023 dopo una fase di accelerazione per raggiungere il mercato. Pertanto, quest’anno il modello ha già raggiunto il 3,9 per cento del segmento dei furgoni elettrici. Scudo, che conquista sempre più clienti, lo scorso anno si è assicurato il posto più alto sul podio del suo segmento con il 35,9 per cento della categoria e 3.441 unità vendute.