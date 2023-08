Fiat Fiorino vince due premi per il suo alto valore di rivendita

Riconosciuto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e leader di mercato praticamente sin dal suo lancio, il Fiat Fiorino si è assicurato altri due trofei per il suo alto valore di rivendita. Il modello ha vinto per la settima volta consecutiva nella categoria “Cargo Van”, con un tasso di apprezzamento del 19,9% nel Selo Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2023, assegnato da Agência AutoInforme in collaborazione con Textofinal de Comunicação. Inoltre, ha raggiunto il primo posto nel premio Resale Champion 2023, assegnato da Frota&Cia, per aver presentato il più alto apprezzamento di prezzo nel triennio nella categoria “Van”.

Fiat Fiorino ha vinto per la settima volta consecutiva nella categoria “Cargo Van” nel premio di Agência AutoInforme

“Così come Fiat ha una tradizione nei veicoli commerciali, il Fiorino è un’icona nel suo segmento. Il modello garantisce un’esperienza positiva per i nostri clienti, tra cui uomini d’affari e proprietari di flotte. Da molti anni si affidano a Fiorino per il successo della loro attività e avere questa approvazione è il motivo per cui il modello è stato il numero uno nel suo segmento per così tanti anni e perché può avere un alto valore di rivendita, come dimostrato da questi due importanti riconoscimenti per i veicoli commerciali”, sottolinea Herlander Zola, vicepresidente senior della Fiat in Sud America.

Rinnovato a fine 2021, Fiat Fiorino offre tanta funzionalità, qualità, economia e sicurezza. Il furgone è stato sviluppato per affrontare qualsiasi condizione di lavoro. Ha dimensioni più adatte all’uso urbano, elevata capacità di carico (650 kg) e volumetrica (3,3 metri cubi) e bassi costi di manutenzione, che comportano un basso ammortamento. Inoltre, grazie alla sua affidabilità e robustezza, è molto interessante anche nel mercato delle auto usate.

Realizzato per il nono anno, il Selo Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2023, che ha premiato Fiat Fiorino, prevede 11 categorie suddivise in due gruppi: veicoli commerciali e pickup. Condotto dal 2000, lo studio sull’ammortamento dei veicoli, che costituisce la base per la certificazione del premio, ha considerato i prezzi medi dei veicoli nuovi chilometri praticati nel luglio 2020 e i loro modelli corrispondenti con tre anni di utilizzo, ovvero nel giugno 2023. Lo studio di quest’anno ha analizzato 99 modelli, 82 pickup e 17 SUV. Di questo totale, nel 2023, 95 modelli hanno ottenuto indici positivi e solo quattro hanno evidenziato un deprezzamento.

Il Resale Champion Award è assegnato per il quarto anno consecutivo dalla Editora Frota&Cia, riconoscendo i veicoli commerciali più apprezzati nel mercato brasiliano in 14 categorie. Quattro veicoli commerciali e dieci camion hanno ottenuto la certificazione su 86 veicoli valutati (62 modelli di camion e 24 modelli di veicoli commerciali). Per arrivare al risultato, lo studio di Frota&Cia ha confrontato il prezzo medio del veicolo Km 0 nel secondo trimestre del 2020, riportato nella Tabella Fipe, con il prezzo medio degli stessi modelli nello stesso periodo del 2023, quindi con tre anni di utilizzo. Dunque per Fiat e per il suo veicolo commerciale ancora ottime notizie dal Brasile.