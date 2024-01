Stellantis rischia di dover pagare una multa salata negli USA

Le autorità statali di regolamentazione ambientale stanno pianificando di multare Stellantis per ripetute violazioni della qualità dell’aria in un impianto di verniciatura presso il Detroit Assembly Complex della società. Lo stabilimento di Jefferson North Assembly Plant in Conner Avenue ha rilasciato più composti organici volatili di quanto consentito da settembre 2022 a settembre 2023, ha affermato il Dipartimento dell’Ambiente, dei Grandi Laghi e dell’Energia del Michigan.

Negli USA Stellantis rischia di dover pagare una multa salata a Detroit: ecco il motivo

La violazione di Stellantis riguardava le emissioni misurate in base al lavoro di verniciatura. All’impianto è stato consentito di emettere 4,8 libbre di inquinante per auto o camion verniciati in un periodo di tempo continuo di 12 mesi, ma ha rilasciato 5,01 libbre per verniciatura. I composti organici volatili sono sostanze chimiche artificiali comunemente utilizzate nelle vernici, nei prodotti farmaceutici, nei refrigeranti e in altri prodotti domestici che si disperdono nell’aria. Spesso vengono emessi come gas. La respirazione dei COV può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola e può danneggiare il sistema nervoso centrale, il fegato e i reni. Alcuni possono causare il cancro, secondo la Environmental Protection Agency degli Stati Uniti.

Lo stabilimento di Jefferson North del gruppo automobilistico è conforme alle emissioni per veicolo da settembre, ha affermato EGLE. Il ridotto volume di produzione nel 2022 è responsabile delle emissioni sopra consentite, ha detto in una e-mail il portavoce di Stellantis Jodi Tinson. “I nostri processi di verniciatura e i controlli delle emissioni funzionavano correttamente e non vi era alcun aumento del rischio di esposizione per la comunità”, ha scritto Tinson. “Abbiamo implementato miglioramenti e modifiche ai processi che siamo certi abbiano riportato i nostri numeri in conformità.”

Tinson ha rifiutato di specificare quali modifiche operative abbia apportato Stellantis. EGLE regola le emissioni di COV in due modi: in base al posto di lavoro e su base annuale a livello di struttura, ha detto l’ispettore Bob Byrnes durante un’udienza pubblica martedì sera sulla proposta di ordine di consenso. L’impianto era ben al di sotto del limite di COV di 1.085 tonnellate all’anno, ha affermato.

Lo stabilimento di assemblaggio di Jefferson North è una struttura di grandi dimensioni dove i lavoratori realizzano i SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango. Secondo Stellantis, lo stabilimento funziona su due turni e impiega circa 4.700 persone. È adiacente allo stabilimento di assemblaggio Mack in Saint Jean Street, a cui sono stati emessi ripetuti avvisi di violazione e multe a causa di problemi di odore che colpiscono i quartieri vicini. Quest’estate, l’azienda ha installato apparecchiature per il controllo delle emissioni come parte di un altro ordine di consenso EGLE.