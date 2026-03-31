Jörg Schrott nominato Team Principal del team Opel GSE Formula E

Con l’annuncio ufficiale del suo ingresso nel Campionato del Mondo di Formula E, Opel porta il suo impegno nel motorsport elettrico a un livello superiore. Il marchio di Rüsselsheim ha anche preso un’importante decisione in merito al personale del “Team Opel GSE Formula E“: Jörg Schrott assumerà il ruolo di Team Principal. Il marchio tedesco si assicura così un leader di comprovata esperienza per il suo prossimo passo nel motorsport completamente elettrico: Schrott fa parte della famiglia Opel dal 1997 ed è responsabile delle attività motorsport del marchio come Direttore Motorsport dal 2012. Nato ad Aschaffenburg, Schrott ha fatto la sua prima apparizione nel nuovo ruolo durante la gara di Formula E a Madrid, quando l’amministratore delegato di Opel, Florian Huettl, ha annunciato il nuovo capitolo nella storia di successo del marchio nel motorsport.

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“Jörg Schrott è da molti anni una figura di spicco del nostro marchio e ha lanciato numerosi progetti di successo nel motorsport. Siamo particolarmente orgogliosi che sia la forza trainante dell’ADAC Opel GSE Rally Cup, che offre ai giovani talenti l’opportunità di cimentarsi nelle corse elettriche. Proprio perché Jörg ha dimostrato di saper aprire nuove strade con coraggio e spirito pionieristico, è la persona ideale per ricoprire il ruolo di Team Principal dell’Opel GSE Formula E Team, oltre alle sue responsabilità di Direttore Motorsport “, ha dichiarato Florian Huettl.

“Sono grato per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida”, ha dichiarato Jörg Schrott. “Poter contribuire a plasmare l’ingresso di Opel in Formula E e quindi nel motorsport elettrico a livello del Campionato del Mondo FIA è un compito davvero speciale”. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, l’attenzione si concentrerà sulla costruzione di un team con l’ambizione di vincere le gare”.

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“Ciò include una coppia di piloti vincente, un team in pista ben preparato e appassionato e un team dedicato a Rüsselsheim che si prepari per le gare con la massima precisione. I ruoli chiave sono già stati definiti e ora saranno ricoperti progressivamente da specialisti di Formula E. “La Formula E è una delle serie di corse più competitive al mondo. Il successo deriva solo da un vero lavoro di squadra e dalla giusta mentalità. Il mio compito è quello di costruire un team forte a Rüsselsheim che lavori insieme verso un obiettivo comune: il successo del nostro marchio sulla scena internazionale”, ha aggiunto Schrott.

Dal 1997, Jörg Schrott ha contribuito a plasmare il motorsport di Opel: primo dipendente del neonato Opel Performance Center (OPC), ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo dei veicoli di serie ad alte prestazioni del marchio e nelle attività agonistiche, assumendo la direzione di Opel Motorsport nel 2012. Sotto la sua guida, Opel è diventata parte integrante delle competizioni internazionali di rally e su circuito, conquistando sei titoli nel Campionato Europeo Junior, frutto di una costante promozione di giovani talenti che, dopo i successi nell’ADAC Opel Electric Rally Cup, sono approdati al Campionato Europeo Rally.

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Ben prima di dedicarsi al motorsport, Jörg Schrott ha ricoperto altri ruoli dirigenziali in Opel, tra cui Direttore della Comunicazione di Prodotto e Direttore della Comunicazione Aziendale, apportando così una vasta esperienza nella gestione del marchio, nelle relazioni con i media e nel posizionamento strategico al suo nuovo ruolo di Team Principal del team Opel GSE di Formula E.

L’annuncio ufficiale dell’ingresso di Opel in Formula E ha segnato l’inizio di un weekend di gara memorabile in Spagna. Florian Huettl e la direttrice marketing di Opel, Rebecca Reinermann, insieme al CEO della Formula E Jeff Dodds, hanno presentato i piani di Opel ai rappresentanti della stampa internazionale, celebrando la loro prima apparizione ufficiale nel paddock del Campionato del Mondo . Il sabato di gara, 30.000 spettatori, tra cui il re Felipe VI di Spagna, hanno assistito dal vivo al debutto della Formula E sul circuito di Madrid.