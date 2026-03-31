Maserati Grecale MY2027: in arrivo sorprese per la gamma dei motori

Maserati Grecale MY2027 è la versione aggiornata del SUV di Maserati a cui la casa del tridente lavora da qualche tempo come confermano le foto spia di Gabetz Spy Unit che vi mostriamo. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, il modello prodotto a Cassino riceverà dei lievi ritocchi estetici concentrati nella parte anteriore. Ma come vi abbiamo scritto le novità non riguarderanno solo il design. A quanto pare ci potrebbero essere sorprese interessanti anche per quanto concerne la gamma dei motori.

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Le ultime foto spia di Maserati Grecale MY2027 fanno pensare che alla fin fine qualche novità nella gamma dei motori ci possa essere

Si dice infatti che Maserati Grecale MY2027 possa alla fine optare per qualche novità sul fronte dei motori. Questo almeno sembrano confermare alcune recenti foto spia pubblicate da Quattoruote che mostrano una versione Trofeo un piccolo adesivo sul portellone posteriore, che nasconde l’area solitamente riservata all’indicazione della motorizzazione. La cosa ovviamente fa pensare a qualche novità sebbene inizialmente era stato detto che non ci sarebbero stati cambiamenti alla gamma dei motori. Ovviamente non possiamo sapere cosa bolle in pentola in questo momento ma che qualcosa vi sia sembra abbastanza probabile. Chissà magari si potrebbe trattare di una versione ancora più potente..

Ricordiamo che al momento il SUV della casa automobilistica del tridente dispone di una gamma di motori che comprende il 2.0 quattro cilindri in linea da 325 CV destinato alla Grecale Modena, il V6 3.0 proposto con potenze di 385 CV e 523 CV per Modena V6 e Trofeo, oltre alla variante elettrica Folgore, accreditata di 542 CV e abbinata a una batteria da 105 kWh. Ovviamente le nostre sono per il momento delle supposizioni. Ne sapremo di più sicuramente nel corso delle prossime settimane man mano che ci avvicineremo al debutto del SUV aggiornato.