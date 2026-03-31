Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design

Fiat Grande Panda ha conquistato l’AUTOBEST CONQUEST Award 2026 nella categoria Design, ottenendo così il titolo di Best Car Design of Europe 2026. Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo nel panorama automobilistico europeo, che conferma la forza espressiva e l’impatto del nuovo modello del marchio torinese.

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Best Car Design of Europe 2026: il trionfo di Fiat Grande Panda

Il premio è il risultato di un sistema di voto che ha unito due prospettive decisive: da un lato quella della giuria AUTOBEST, composta da rappresentanti provenienti da 32 Paesi europei, dall’altro quella del pubblico, che ha espresso la propria preferenza attraverso le piattaforme ufficiali dell’organizzazione. Una doppia legittimazione che attribuisce ancora più valore al successo ottenuto dalla Grande Panda.

Nel confronto finale, FIAT Grande Panda ha superato cinque concorrenti di alto profilo, affermandosi come una delle vetture più apprezzate del momento. A convincere esperti e automobilisti è stato un linguaggio stilistico capace di distinguersi con chiarezza: contemporaneo, riconoscibile, coerente con la tradizione del design italiano ma al tempo stesso proiettato verso il futuro.

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Il traguardo assume un significato ancora più importante perché arriva al termine di una competizione europea particolarmente intensa. Per la prima volta, infatti, il pubblico è stato chiamato a partecipare direttamente alla scelta delle auto in grado di rappresentare al meglio il futuro della mobilità in tre ambiti centrali: Design, Tecnologia e Facilità d’uso. In questo contesto, la Grande Panda è riuscita a imporsi come sintesi efficace di estetica, innovazione e funzionalità.

Secondo FIAT, il premio conferma la capacità del modello di interpretare in modo originale le esigenze della mobilità urbana contemporanea. La combinazione tra tradizione del design italiano, esperienza di guida intelligente e un’interfaccia intuitiva e accogliente ha permesso alla Grande Panda di conquistare tanto gli addetti ai lavori quanto gli utenti di tutti i giorni.

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L’annuncio ufficiale è arrivato durante l’AUTOBEST CONQUEST Show, trasmesso in diretta il 28 marzo, occasione in cui la Grande Panda è stata celebrata come espressione concreta della missione di FIAT: rendere la mobilità più gioiosa, democratica e accessibile a tutti.