Jeep promette il ritorno del manuale sul Gladiator: regalo alla minoranza rumorosa

La logica di produzione può davvero prendere il sopravvento su tutto il resto, a volte. Succede con i motori, con le carrozzerie, con le dotazioni. Ed è successo anche con il cambio manuale sulla Jeep Gladiator. Sparito con il restyling del 2025, sacrificato per la semplificazione produttiva senza una “vera” comunicazione ufficiale.

Advertisement

La Toyota Tacoma, una concorrente agguerrita, si è ritrovata unico pickup con tre pedali ancora in vendita negli Stati Uniti. Un primato che Toyota non ha cercato, ma che si tiene stretto. Jeep, però, non sembra intenzionata a lasciare il campo.

Al 60esimo Easter Jeep Safari, Aamir Ahmed, responsabile globale dei veicoli fuoristrada del marchio, ha lasciato cadere una frase che vale più di qualsiasi comunicato stampa: “Abbiamo un’altra auto che assomiglia a una Wrangler e che sta per tornare ad avere il cambio manuale. Restate sintonizzati”. Il Gladiator non è stato citato esplicitamente. Ma quale altro modello potrebbe essere?

Advertisement

La motivazione tecnica per il ritorno c’è, ed è solida. Il Gladiator monta l’unico motore disponibile, il V6 Pentastar da 3,6 litri, 285 cavalli, lo stesso propulsore che in passato era già abbinato al cambio manuale a sei marce, e che oggi equipaggia ancora il Wrangler con tre pedali. L’architettura, insomma, è già pronta. Basta volerlo.

E Jeep lo vuole, almeno a parole. Ahmed ha ricordato come il Wrangler manuale raggiunga un rapporto di riduzione di 100:1 combinando il cambio con il ponte da 4,88:1, una capacità fuoristradistica che nessun automatico può replicare con la stessa immediatezza fisica. Nel frattempo, il contesto attorno a Stellantis è cambiato: i plug-in hybrid sono stati ritirati dal mercato nordamericano ancora prima che il Gladiator 4xe vedesse la luce, e l’urgenza dell’elettrificazione ha lasciato spazio a priorità diverse.

Advertisement

Il cambio manuale non muove grandi volumi. Lo sa Jeep. Ma esiste una nicchia, rumorosa, fedele, disposta a pagare, che lo considera non un’opzione, bensì una condizione. E quando al Safari è apparsa la Wrangler Laredo Concept con il cambio a leva, omaggio alle CJ di un’altra epoca, il messaggio era fin troppo chiaro. Certi fondamentali non passano mai di moda.