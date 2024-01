Noleggio a lungo termine: nel 2023 sono aumentati del 15% i contratti in Italia

Il noleggio a lungo termine sta guadagnando un’importanza crescente nel mercato italiano, come evidenziato dall’aumento significativo dei contratti stipulati nel 2023, che hanno raggiunto i 710.552, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Questi dati, elaborati dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), riflettono una tendenza in evoluzione nel panorama automobilistico italiano, con implicazioni notevoli per i vari attori del settore.

Noleggio a lungo termine: oltre 710.000 contratti stipulati nel 2023 in Italia

La maggior parte dei contratti di noleggio a lungo termine è stata stipulata da società, rappresentando l’87,5% del totale. Tra questi, le aziende non automotive spiccano per la loro quota predominante del 75%, seguite dalle aziende di noleggio a breve termine (NBT), dealer e costruttori e dalle aziende focalizzate sul noleggio a lungo termine (NLT). Questo trend dimostra una crescente propensione delle aziende di diversi settori a optare per il noleggio a lungo termine come soluzione di mobilità.

La durata media dei contratti è aumentata, passando dai 22 mesi del 2022 ai 23 mesi nel 2023, con variazioni per i diversi tipi di utilizzatori. Il leggero calo nella durata dei contratti tra gli utilizzatori privati, da 27 a 25 mesi, potrebbe indicare un cambiamento nelle preferenze o nelle necessità di mobilità di questa categoria.

Nonostante le crescenti preoccupazioni ambientali e l’evoluzione tecnologica, il diesel rimane preponderante in molti canali, in particolare nelle aziende non automotive. La benzina domina nel noleggio a breve termine mentre le motorizzazioni ibride ed elettriche mostrano variazioni di preferenza a seconda del canale. Tale aspetto sottolinea la diversità delle esigenze e delle scelte di alimentazione tra i diversi segmenti di utenti.

I SUV di segmento C si confermano come i preferiti in termini di carrozzeria, indicando una forte inclinazione verso veicoli che combinano versatilità e dimensioni contenute. La popolarità dei SUV di segmento B e delle station wagon, soprattutto tra le aziende non automotive, riflette un orientamento verso praticità e spazio. Le berline di segmento B emergono nelle preferenze nel NBT e nel NLT, sottolineando una domanda specifica in questi settori.

La Lombardia si distingue come regione leader per numero di contratti di noleggio a lungo termine, seguita da Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna. Ciò può essere attribuito al maggiore sviluppo economico e alla concentrazione di aziende in queste regioni. In contrasto, il Molise e la Calabria mostrano una prevalenza di contratti stipulati da utilizzatori privati, evidenziando variazioni regionali nelle preferenze di noleggio.

Questi dati riflettono una serie di trend e preferenze che possono guidare le strategie delle aziende operanti nel noleggio a lungo termine, dai costruttori di auto ai fornitori di servizi di noleggio. Comprendere queste tendenze è importante per allineare l’offerta di veicoli e servizi alle esigenze e alle preferenze in evoluzione dei clienti, sia aziendali che privati.