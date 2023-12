Drivalia lancia Future, una piattaforma digitale dove acquistare auto a fine noleggio

Drivalia si affaccia sul panorama italiano con un’iniziativa davvero interessante nel campo del noleggio e della mobilità sostenibile. Il suo nuovo progetto, denominato Future, rappresenta un marketplace digitale incentrato sull’economia circolare, offrendo una seconda vita alle auto provenienti dai contratti di noleggio e abbonamento.

Questo marketplace, già popolare in Finlandia, Norvegia e Repubblica Ceca, si distingue per la sua piattaforma completamente digitale, raggiungibile attraverso il sito Web dedicato. Inizialmente, l’accesso sarà riservato a rivenditori e professionisti del settore, per poi estendersi anche ai clienti privati. L’obiettivo è quello di creare un ciclo di vita continuo per i veicoli, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo una mobilità più sostenibile.

Drivalia: arriva in Italia il nuovo brand Future

La piattaforma si presenta come un’interfaccia user-friendly, dove gli utenti registrati possono partecipare ad aste per l’acquisto di veicoli, con l’opportunità di acquistarli singolarmente o in lotti. Ogni auto sarà accompagnata da dettagliate schede informative, fotografie e perizie eseguite da personale qualificato, assicurando trasparenza e fiducia nel processo di acquisto.

Inoltre, Future prevede l’inaugurazione dei Future Store, spazi espositivi dove i clienti potranno esaminare e acquistare i veicoli dal vivo, replicando il modello già esistente in altri paesi europei.

Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come Future offra non solo una soluzione sostenibile e conveniente per chi cerca un’alternativa di mobilità di qualità, ma rappresenti anche un impegno concreto del marchio nel promuovere un utilizzo responsabile delle risorse, in linea con i principi dell’economia circolare.

L’approccio innovativo adottato da Drivalia non solo risponde alle esigenze del mercato italiano in termini di mobilità sostenibile, ma si inserisce anche in un contesto più ampio di responsabilità ambientale e di adattamento alle esigenze emergenti nel settore automobilistico. Attraverso Future, la società di leasing si posiziona come leader nella trasformazione del settore, dimostrando un forte impegno verso pratiche di business più rispettose dell’ambiente.