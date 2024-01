Jeep: Sabato 13 e domenica 14 gennaio porte aperte in tutte le concessionarie per i clienti che vogliono beneficiare degli incentivi

Per soddisfare l’interesse degli automobilisti italiani per la gamma di SUV Jeep, che continua il proprio cammino verso la libertà a emissioni zero, tutti gli showroom Jeep in Italia apriranno le porte il sabato 13 e la domenica 14 gennaio. Questa sarà un’opportunità per esplorare da vicino la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, leader nelle vendite nel mercato PHEV in Italia nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Inoltre, sarà possibile conoscere il Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, che incarna l’identità Jeep in dimensioni compatte, offrendo la libertà distintiva tipica dei SUV Jeep.

Riflettori puntati sulla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, da tre anni la più venduta in Italia nel mercato PHEV, e su Jeep Avenger

Nel mese di gennaio, Jeep offre incentivi straordinari sotto il motto della “freedom of choice”, consentendo su tutti i SUV della gamma di selezionare qualsiasi tipo di motore (elettrico, a combustione o ibrido) pagando la stessa rata per tutte le versioni. Ad esempio, il Jeep Renegade, disponibile nelle versioni benzina, e-Hybrid (ibrida) o 4xe (ibrida-ricaricabile), può essere acquistato con una rata mensile di 199€ grazie a un finanziamento offerto da Stellantis Financial Services.

La rete dei rivenditori in Italia gioca un ruolo cruciale nel supportare i consumatori, specialmente durante questo periodo di cambiamento nel panorama energetico. Il mercato italiano ha accolto positivamente la nuova direzione tecnologica di Jeep: il 2023 ha confermato il successo dell’elettrificazione del marchio. Jeep ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato italiano delle vetture Plug-In Hybrid, rappresentando il 15,7 per cento di tutte le vendite PHEV.

Questo successo è attribuibile ai SUV “made in Italy” Compass 4xe e Renegade 4xe, i veicoli ricaricabili più richiesti nei rispettivi segmenti in Italia. Anche il Wrangler, un’icona del marchio, e il Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato, sono stati offerti per la prima volta in versione Plug-In Hybrid. Compass si è affermato come il leader indiscusso nel mercato delle vetture PHEV e si distingue nel segmento C-SUV, considerando ogni tipo di alimentazione. Inoltre, il Jeep Renegade, nella sua proposta 4xe, è in cima alla classifica dei Plug-In Hybrid nel segmento B-SUV, mentre il Jeep Avenger è il B-SUV completamente elettrico più venduto, sia nel mese di dicembre sia nel corso dell’intero 2023.