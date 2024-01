Opel e Vauxhall hanno collezionato numerosi premi internazionali nel 2023

Nel 2023, Opel ha conquistato i titoli dei giornali in numerose occasioni, con la presentazione dell’innovativa concept car Opel Experimental e con le anteprime mondiali della nuova Corsa Electric e della nuova Astra Sports Tourer Electric. Ma non sono state solo le auto e i furgoni ad attirare l’attenzione di automobilisti ed esperti; Anche i marchi Opel e Vauxhall hanno suscitato la loro parte di entusiasmo: Opel ha ricevuto il DMSB Sustainability Award per il suo concetto pionieristico di sport motoristici con la Corsa Rally Electric a zero emissioni locali . Nel Regno Unito, Vauxhall è stata nominata “Produttore dell’anno”. La nuova generazione di Opel Astra è stata votata “Miglior auto dell’anno” in numerosi paesi e categorie in tutto il mondo, così come la nuova Corsa. Alla lista dei vincitori del premio 2023 si aggiungono anche il Rocks Electric , il Mokka Electric e il versatile veicolo commerciale leggero Vivaro.

Nuova Opel Astra: votata “Miglior auto dell’anno” da Irlanda e Regno Unito a Portogallo, Spagna, Grecia e Nuova Zelanda, “Red Dot Award” in Germania

Dopo che l’ultima generazione di Astra aveva già ricevuto il “ Volante d’Oro 2022 ”, il 2023 è stato un altro anno di successo per Astra. Vengono lanciate l’Opel Astra Electric e la nuova Astra Sports Tourer Electric, una delle prime station wagon completamente elettriche sul mercato. In tutto il mondo, lo stile e le tecnologie di punta della bestseller della classe compatta sono stati ben accolti dagli esperti e dal pubblico. L’Astra è stata nominata “Miglior auto compatta” in Spagna ai “Carwow Awards 2023”. Altri premi come “Miglior auto dell’anno”, “Miglior auto per famiglie” e “Miglior auto di medie dimensioni dell’anno” sono seguiti in Portogallo, Grecia, Israele e Regno Unito.

In Germania, la giuria internazionale di esperti dei Red Dot Awards ha assegnato ad Opel Astra il “ Red Dot Award 2023 ” nella categoria “Product Design”. E in Nuova Zelanda, i giurati hanno recentemente premiato l’ Astra GSe (consumo di carburante secondo WLTP: 1,3 l/100 km, emissioni di CO 2 30-29 g/km) due volte: come “Auto dell’anno 2023 – Small Lifestyle Vehicle” da Tarmac Life e come “Medium/Large Business Car of the Year 2023” da Company Vehicle .

Con il suo nuovo aspetto che include il caratteristico cruscotto del marchio Vizor e l’abitacolo completamente digitale, la nuova Corsa 2023 è stata anche giudicata l’auto più bella del suo segmento. Ciò è stato confermato da oltre 14.500 lettori di auto motor und sport , che hanno votato la Corsa come “ Miglior nuovo design del 2023 ”. Il premio per il design “autonis” è quindi andato a Opel per la seconda volta consecutiva, dopo che il Rocks Electric lo aveva vinto nel 2022. La Corsa ha ottenuto ottimi risultati anche nel Regno Unito. Lì ha vinto il titolo di “Miglior piccola auto dell’anno” ( The Sun ), nonché di “Miglior flotta Supermini” ( Fleet World ) e “Miglior piccola auto usata” ( Carbuyer ).

Nel motorsport, il brand di Stellantis dimostra da tre anni con l’ ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” che la Corsa completamente elettrica non è solo una piccola vettura pratica per la vita di tutti i giorni. L’anno scorso, una giuria di esperti della Federazione tedesca degli sport motoristici ha assegnato a alla casa tedesca il “ DMSB Sustainability Award 2023 ” per il suo innovativo concetto di rally.

I modelli elettrificati di Opel, dai “piccoli” ai “grandi”, dimostrano come l’elettromobilità possa coniugare emozione, innovazione e idoneità all’uso quotidiano. Nel Regno Unito, il Vivaro LCV è stato dichiarato “Medium Van of the Year” da Fleet World e ai Fleet News Awards 2023 il Vivaro Electric è stato nominato “Best Zero Emission Medium Van”. Il SUV più venduto Opel Mokka Electric è stato nominato “Eco Car of the Year” in Serbia, mentre la rivista elettrica ha valutato la due posti Opel Rocks Electric “Molto buona” tra i veicoli elettrici in Germania.

Alla luce di questi successi, non sorprende che Vauxhall come marchio abbia ricevuto numerosi premi nel Regno Unito lo scorso anno: The Sun ha nominato Vauxhall “Produttore dell’anno” ai News UK Motor Awards 2023. Nel settore commerciale e delle flotte, Vauxhall ha inoltre vinto il titolo di “Produttore di flotte dell’anno” ( Fleet World ) e ha impressionato i clienti con il “Miglior sito web di flotte” secondo Business Car .