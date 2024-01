Peugeot e Opel: un 2023 da ricordare in Italia

Peugeot e Opel sono state protagoniste di un 2023 davvero eccezionale nel nostro paese. La casa automobilistica del Leone ha ottenuto in Italia eccellenti risultati nel 2023 con la prima posizione per le sue elettriche del segmento B. Buon incremento per la casa del leone anche nei Veicoli Commerciali. La Casa transalpina dispone di una gamma molto aggiornata e gradita ai clienti italiani.

Il 2023 un anno assolutamente da ricordare in Italia per Peugeot e Opel

Il 2023 è stato un anno cruciale per Peugeot nell’implementare la strategia di elettrificazione. Durante quest’anno, tutti i modelli disponibili sono stati completamente elettrificati, offrendo versioni ibride, plug-in HYBRID e 100% elettriche, con l’obiettivo di avere una gamma esclusivamente elettrica entro il 2030. Peugeot ha raggiunto il primo posto nel segmento delle Berline compatte elettriche nel mercato automobilistico, grazie alla E-208. Quest’auto, insieme alla nuova E-2008, ha raggiunto una quota di mercato complessiva del 28,9% nel segmento B, dimostrando l’apprezzamento dei clienti italiani per le compatte elettriche prodotte dal marchio.

I Veicoli Commerciali Peugeot hanno ottenuto risultati estremamente positivi, con la vendita di oltre 11.500 unità (+35%) e una quota di mercato del 5,9%. Nel complesso, il marchio di Stellantis ha registrato una crescita delle vendite superiore al 17%, con un totale di oltre 91.319 veicoli venduti. Il lancio del Nuovo 2008 è stato un autentico successo, stabilendo un record storico di vendite con oltre 23.700 unità vendute, includendo motorizzazioni benzina, diesel e 100% elettriche. La strategia di elettrificazione implementata dalla casa francese nel 2019 sta chiaramente dando ottimi risultati.

Per quanto riguarda invece Opel, il suo approccio verso l’elettrificazione continua a mostrarsi vincente. Nel corso del 2023, il produttore automobilistico tedesco ha ottenuto risultati eccezionali sia nel settore delle auto che dei veicoli commerciali leggeri elettrici in Italia. La Opel Corsa, ammirata dai clienti da oltre 40 anni, ha registrato nel 2023 un aumento delle vendite del 29%, confermandosi come il modello più venduto del marchio. La quota di mercato raggiunta nel segmento delle auto elettriche ha toccato il 7% dall’inizio dell’anno, evidenziando una crescita significativa rispetto all’anno precedente.

Opel detiene una solida leadership nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, affermandosi al primo posto con una quota di mercato del 22%. Questo eccezionale risultato è guidato dalle prestazioni della Corsa Electric, che ha conquistato il primo posto tra le utilitarie elettriche nell’intero anno, inclusi sia il mercato delle vetture che dei veicoli commerciali, con una quota del 40% nel suo segmento. Inoltre, la Corsa Electric è stata il modello elettrico più venduto nel mercato dei veicoli commerciali.

Opel continuerà a mantenere il suo impegno nell’elettrificazione e nell’entusiasmo anche nell’anno prossimo, con particolare attenzione a tre traguardi significativi. Nel corso del 2024, la casa tedesca celebrerà il suo 125º anniversario nell’industria automobilistica, presentando almeno un modello elettrico a batteria per ogni gamma, inclusi il successore di Crossland e il nuovissimo Grandland. Questo impegno conferma il ruolo guida del marchio nel promuovere coerentemente la transizione verso l’elettromobilità.