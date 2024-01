Jeep anche nel 2023 si conferma leader nel segmento dei SUV in Brasile

Anche quest’anno Jeep celebra la leadership assoluta nei segmenti dei SUV di medie e grandi dimensioni, grazie ai modelli Compass e Commander. Dall’inizio della produzione nazionale, entrambi i veicoli hanno mantenuto la posizione più venduta nei rispettivi segmenti per ogni anno di vendita completo. Nel 2023, il marchio ha venduto più di 127mila unità di veicoli in Brasile, che corrispondono al 16,2% del segmento dei SUV e al 5,8% del mercato generale.

Compass e Commander garantiscono la supremazia di Jeep nel mercato dei SUV in Brasile nel 2023

Compass, leader tra i Suv medi per il settimo anno consecutivo, ha registrato oltre 59mila unità vendute e una quota di mercato superiore al 40%. Jeep Commander, leader tra i grandi Suv per il secondo anno consecutivo, ha raggiunto quasi 20 mila unità vendute e una quota di mercato pari al 23%. The Renegade ha ottenuto più di 47 mila immatricolazioni nel corso dell’anno.

Vale anche la pena sottolineare che i due modelli più adatti all’off-road del marchio, il Wrangler e il Gladiator, hanno più che raddoppiato il loro volume di vendite annuo rispetto al 2022. Inoltre, il marchio ha ampliato la sua gamma 4xe con il lancio di Jeep Grand Cherokee plug-in ibrido e ha raddoppiato il numero di concessionari che offrono i loro modelli elettrificati.

“In un mercato sempre più competitivo, Jeep Compass e Commander continuano a occupare posizioni di leadership, il che ribadisce la fiducia che i nostri clienti ripongono in questi modelli. Questo successo è il risultato di un lavoro duro e costante, costruito negli ultimi anni, e, naturalmente, , la nostra solida partnership con la rete di concessionari”, sottolinea Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.

Nel 2023 Jeep si è distinta anche ottenendo importanti riconoscimenti nel settore automobilistico. In totale sono stati ricevuti 11 premi, tra i quali vale la pena evidenziare: La Renegade è stata votata Miglior acquisto di quattro ruote del 2023 nella categoria SUV fino a R$120.000. La Compass è stata premiata come migliore opzione nella categoria SUV medi nel premio Qual Compra 2023 dalla rivista Autoesporte. Commander è stata premiata come Miglior acquisto a quattro ruote del 2023 nella categoria SUV fino a R$270.000. Inoltre, la rivista ha premiato il modello anche nella categoria SUV di grandi dimensioni nei premi annuali “The Elect”.

“Jeep è un marchio iconico nella sua essenza che ha rivoluzionato il segmento dei SUV nel mercato brasiliano e il 2024 non sarà diverso. Manterremo il nostro impegno per l’innovazione e gli investimenti in miglioramenti continui per sostenere il successo del marchio. Abbiamo già iniziato l’anno con nuove funzionalità, come il Renegade 1.3 Turbo, che è stato riposizionato e ora serve il mercato PCD con un valore ancora più interessante. Questo è solo l’inizio, abbiamo in programma molte altre novità per quest’anno”, afferma Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America.