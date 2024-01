Stellantis annuncia un nuovo gruppo dirigente per il Medio Oriente

Stellantis, una delle principali case automobilistiche a livello mondiale, ha annunciato oggi un nuovo gruppo dirigente per le sue attività in Medio Oriente, in quanto l’azienda punta alla leadership del mercato regionale entro il 2030 come parte della sua strategia Dare Forward 2030 per Medio Oriente e Africa (MEA).

Stellantis accelera i piani di crescita in linea con la realizzazione della strategia Dare Forward 2030

Con obiettivi ambiziosi nei settori industriale, commerciale, dei prodotti, della digitalizzazione, del mercato post-vendita e degli acquisti – incluso il passaggio dal 25 per cento a oltre il 70 per cento di autonomia produttiva regionale – il gruppo sta rafforzando i suoi obiettivi per diventare leader del mercato regionale nel cambiamento climatico con un mix di veicoli di 25 per cento di veicoli elettrici (EV) nel suo portafoglio di marchi iconici americani ed europei nella MEA entro il 2030.

Le nuove nomine nel gruppo dirigente riflettono la rinnovata attenzione alla crescita commerciale e il continuo impegno per l’innovazione tecnologica in Medio Oriente. Slaven Klarin-Smiljanic, ex Chief Financial Officer per il Medio Oriente, assume la guida del gruppo come amministratore delegato di Stellantis Middle East. Klarin-Smiljanic si concentrerà completamente sugli obiettivi della strategia Dare Forward 2030 per la regione, compreso lo sfruttamento del potenziale di crescita del Medio Oriente attraverso una rete rafforzata e la continua espansione di un portafoglio di prodotti su misura.

Thomas Odier è stato nominato nuovo amministratore delegato di European Brands. Odier porta nel suo nuovo ruolo due decenni di esperienza automobilistica internazionale. Lo spostamento di Odier nella regione segnala una maggiore enfasi sulla crescente presenza e vendite dei marchi europei in Medio Oriente, che sarà ottenuta non solo rafforzando la rete – che ha visto il recente rientro di Citroën in Arabia Saudita, ma anche capitalizzando il crescente appetito per i veicoli elettrici. Odier e il suo team mireranno a massimizzare il vantaggio di Peugeot come pioniere in questo ambito, in particolare nella categoria dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV).

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Medio Oriente e Africa, ha dichiarato: “Con una strategia coraggiosa in atto per la regione, come stabilito in Dare Forward 2030, abbiamo anche bisogno di un team coraggioso che sia in grado di raggiungere questi obiettivi ambiziosi. Il nostro nuovo e rafforzato gruppo dirigente del Medio Oriente ci pone in una posizione forte. Con il nostro iconico portafoglio di marchi americani ed europei, una pipeline di oltre 55 lanci di prodotti entro il 2030 e una rete di concessionari recentemente rafforzata con un focus sui nostri clienti, siamo in una posizione migliore che mai per raggiungere la leadership di mercato”.

Rakesh Nair continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di American Brands, gestendo un portafoglio che comprende i marchi più venduti di Stellantis nella regione, Jeep, nonché il concorrente in rapida espansione Ram, e gli amatissimi marchi Dodge e Chrysler.

Nel settembre 2022, Stellantis MEA ha annunciato il suo contributo al piano strategico Dare Forward 2030 che abbraccia i settori industriale, commerciale, di prodotto, digitalizzazione, aftermarket e acquisti. L’ambizione della regione MEA è quella di diventare leader di mercato nella sua area entro il 2030 con oltre un milione di veicoli venduti. Ciò sarà raggiunto consolidando la propria posizione nella Corona del Mediterraneo e nei territori francesi d’oltremare, raggiungendo una quota di mercato superiore al 30%, e espandendosi in Medio Oriente, Sud Africa e Sub Sahara con una quota di mercato superiore al 12%.