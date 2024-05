Tesla Model Y: sarà così la nuova versione “Performance” del SUV?

Dopo aver presentato ufficialmente la nuova Tesla Model 3 Performance, si parla già della versione più sportiva e potente della Model Y. Oltre a lavorare su Tesla Model 2, il primo modello low cost della casa automobilistica, e sul restyling della Model Y, l’azienda statunitense sta sviluppando anche la nuova Model Y Performance.

Tesla Model Y Performance: ecco come potrebbe essere il nuovo SUV elettrico sportivo

Così come successo per la Model 3 Highland, anche la Model Y subirà un aggiornamento, anche se leggero a livello estetico. La nuova Model Y Performance avrà a disposizione una nuova catena di trazione, che dovrebbe consentire al SUV elettrico un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,1 secondi, contro i 3,7 del modello attuale, così come nuove appendici aerodinamiche per cerchi in lega, diffusori e scudi.

Per quanto riguarda gli interni dovrebbero essere utilizzati gli stessi già visti sulla Model 3 Performance, quindi sedili sportivi e tanta tecnologia, sebbene minimalisti. Per quanto riguarda il prezzo, il modello dovrebbe costare qualche migliaio di euro in più rispetto alla versione attuale: si parla di un costo superiore a 60.000 euro, contro i 57.990 euro attuali.

In attesa di scoprire di più su quello modello, Tesla sta attraversando un periodo molto complicato sia sotto il punto di vista delle vendite, sia per la situazione dei licenziamenti annunciati alla fine dello scorso mese. L’ultimo settore colpito è quello della rete di ricarica Supercharger che, nonostante siano stati annunciati investimenti per la sua espansione, Elon Musk ha licenziato l’intero team di gestione.

L’imprenditore sudafricano ha attuato una strategia per contenere i costi, in quanto prevede un vero e proprio tonfo nel 2024 con un drastico calo delle vendite. Si prevedono, invece, grandi cose per il 2025, quando dovrebbe arrivare sul mercato la tanto chiacchierata Model 2, il primo modello low cost dell’azienda che mira a competere con le auto elettriche cinesi.