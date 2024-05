Tesla Model 3, parla un cliente: “Ho risparmiato 18.000 euro di benzina in 6 anni”

Molte persone, soprattutto in Italia, sono ancora scettiche sui costi delle auto elettriche. Certo, al momento il costo d’acquisto è decisamente più alto rispetto ad un’auto “normale”, ma per quanto riguarda i risparmi sul carburante o la semplice manutenzione, se ne parla ancora poco. Andy Slye, uno youtuber statunitense, ha raccontato la sua esperienza dopo 6 anni da proprietario di una Tesla Model 3.

Tesla Model 3: un video mostra quanto costa mantenere un’auto elettrica

Lo youtuber ha raccontato di aver acquistato una Model 3 Long Range nel 2018 per circa 54.000 dollari, che lo ha accompagnato per ben 231.745 chilometri (144.000 miglia). Slye ha tenuto traccia di tutte le spese sostenute in questi anni, tra cui quelli relativi alla ricarica, riparazioni, pneumatici e diversi accessori.

Ovviamente il costo più elevato è dovuto alla ricarica di energia, pari a 2.772 dollari per la ricarica domestica e 583 dollari presso i Supercharger dell’azienda. C’è da dire che il costo medio dell’energia negli Stati Uniti è pari a 0,08 dollari per chilowattora, decisamente più basso rispetto all’Italia. Mettendo in conto anche l’installazione di una presa NEMA 14-50 in garage, il costo medio per miglio (circa 1,60 km) è stato di 0,03 dollari. Una cifra davvero niente male. Slye ha quindi messo a confronto questo costo con quello di una BMW Serie 3 2018 a benzina, stimando un risparmio di circa 20.000 dollari soltanto in carburante. A questi dovrebbero poi essere aggiunti i costi di manutenzione, purtroppo inqualificabili.

Oltre ai costi della ricarica della Model 3, Slye ha speso 2.720 dollari per due set di pneumatici, che comprende anche la spesa per la rotazione delle gomme, e 2.040 dollari per riparazioni fuori garanzia. Per l’assicurazione, Slye ha pagato circa 100 dollari al mese, mentre per l’immatricolazione il costo è di 350 dollari all’anno.

Il totale, considerando anche il costo dell’auto, è di poco superiore a 75.000 dollari. Per chi utilizza molto l’auto, i costi di mantenimento di un’elettrica potrebbero soltanto far bene alle proprie tasche, se si pensa al lungo termine. Peccato che in Italia non funzioni come negli Stati Uniti. Ricordiamo che la casa automobilistica ha annunciato la nuova Tesla Model 3 Performance, la più potente di sempre.