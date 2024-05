Stellantis sta per testare le prime batterie al litio-zolfo sulla linea di produzione

Stellantis ha annunciato di aver investito nello sviluppo delle batterie al litio-zolfo di Lyten nel maggio 2023. Nelle scorse ore l’azienda produttrice di batterie ha annunciato di aver raggiunto una pietra miliare nella produzione di batterie litio-zolfo. Infatti Lyten ha fatto sapere di avere spedito le sue batterie a Stellantis e ad altri fornitori di apparecchiature statunitensi ed europei per effettuare i primi test sulle linee di produzione.

Lyten ha spedito a Stellantis i primi campioni di batterie al litio-zolfo per i test

La spedizione da parte di Lyten di campioni A delle sue celle Li-S a sacchetto da 6,5 ​​Ah a Stellantis segna un’importante pietra miliare nella valutazione commerciale delle batterie al litio-zolfo da parte delle principali case automobilistiche statunitensi ed europee. “Questo traguardo significativo è il risultato di molti anni di duro lavoro e innovazione da parte del team Lyten e stiamo finalmente iniziando ad espandere le capacità delle nostre celle batteria al litio-zolfo “, ha affermato Dan Cook, CEO e co-fondatore di Lyten.

Operando dalla sua linea di produzione pilota automatizzata a San Jose in California, su commissione di Stellantis, Lyten produce batterie al litio-zolfo utilizzando apparecchiature e pratiche di produzione standard per le batterie agli ioni di litio. L’azienda prevede di inviare campioni cilindrici A entro la fine dell’anno. È in corso la costruzione del suo primo stabilimento su larga scala.

Le batterie al litio-zolfo devono affrontare sfide legate alla durata e alla stabilità nelle condizioni operative reali, ma Lyten afferma di aver superato queste sfide nelle sue batterie per veicoli elettrici al litio-zolfo. Lyten ha integrato la sua struttura proprietaria di grafene 3D nel catodo delle batterie Li-S. Questa struttura migliora la stabilità complessiva e la conduttività della batteria, risolvendo problemi comuni come l’effetto di spostamento del polisolfuro, che in genere porta a una rapida perdita di capacità nelle batterie Li-S.

Sostituendo la grafite tradizionale con un composito litio-metallo per l’anodo, Lyten ha migliorato la stabilità e l’efficienza dell’anodo. Questa modifica aiuta anche ad aumentare la densità energetica complessiva della batteria riducendone potenzialmente il degrado nel tempo. Ricordiamo che a febbraio Stellantis ha utilizzato queste batterie per il suo concept Chrysler Halcyon. Dunque per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares una notizia molto interessante.