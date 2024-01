Stellantis leader nel segmento dei veicoli commerciali elettrici in Portogallo

Stellantis ha concluso il 2023 leader nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici in Portogallo ed è stata il principale driver della mobilità elettrica nei veicoli commerciali utilizzati in attività professionali del paese. L’azienda si è assicurata questo status garantendo una quota del 61,8% di questo mercato nel 2023, vendendo 1.512 veicoli commerciali leggeri 100% elettrici e aumentando le vendite del 282,6% rispetto al 2022, esattamente il doppio del mercato, cresciuto del 140,9%.

Con una crescita doppia rispetto al mercato, Stellantis ha guidato il mercato portoghese dei veicoli commerciali elettrici nel 2023

Il podio del mercato dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici è , infatti, interamente occupato dai modelli Stellantis. La Peugeot E-Partner è stata la più venduta con 622 unità, guadagnando così una quota del 25,3%. Segue la Citroën ë-Berlingo Van, con 431 unità consegnate e una quota di mercato del 17,6% e al terzo posto l’ Opel Combo Cargo Electric, con 170 unità immatricolate e una quota di mercato del 6,9%.

Considerando l’intero mercato dei veicoli commerciali leggeri nel 2023 (tutte le fonti energetiche), Stellantis ha venduto 13.646 unità dei suoi marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Ha inoltre conquistato la leadership con una quota di mercato del 47,8% e aumentato le vendite del 35 per cento rispetto allo scorso anno, in un mercato cresciuto del 20,7%.

Il Peugeot Partner – con 4.430 unità e una quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri del 15,5 per cento – e il Citroën Berlingo Van – 3.205 unità immatricolate e una quota dell’11,2 per cento – sono stati ancora una volta, nel 2023, i due furgoni più venduti in Portogallo. Nella top 10 dei modelli commerciali leggeri più venduti a livello nazionale rientrano anche altri due modelli Stellantis: l’Opel Combo Cargo – con 1.842 unità e una quota del 6,5% – e Fiat Doblò – 1.121 unità e una quota del 3,9 per cento.

Questo successo dei veicoli commerciali Stellantis si basa sulla loro riconosciuta affidabilità e capacità di adattarsi alle esigenze in evoluzione delle aziende portoghesi e dei clienti professionali. La gamma completa di furgoni dei marchi Stellantis riceve, all’inizio dell’anno, un rinnovamento completo attraverso l’offensiva Pro One , con l’accento principale sulla connettività e sulla tecnologia elettrificata di seconda generazione, risultando così perfettamente in linea con il piano strategico “Dare Forward 2030″.

Lo stabilimento Stellantis di Mangualde – il cui volume produttivo raggiunto nel 2023 è stato il più alto di sempre, con oltre 84 mila veicoli prodotti – costituirà un pilastro nell’attuazione della strategia di elettrificazione della gamma di veicoli commerciali leggeri a batteria di Stellantis.

Attualmente, la Fabbrica produce veicoli commerciali leggeri e versioni passeggeri Citroën Berlingo Van/Berlingo, FIAT Doblò/FIAT Doblò, Opel Combo Cargo/Combo e Peugeot Partner/Rifter, e inizierà, nel 2024, la produzione su larga scala dei suoi veicoli completamente elettrici, vale a dire i modelli Citroën ë-Berlingo Van /ë-Berlingo, FIAT e-Doblò/FIAT e-Doblò, Opel Combo Cargo Electric e Combo Electric e Peugeot E-Partner/E-Rifter.