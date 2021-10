Citroën e-Berlingo Van ora è ordinabile in Italia da 26.535 euro

Il nuovo Citroën e-Berlingo Van da oggi è ordinabile in Italia da tutti coloro che apprezzano le innegabili qualità di questo veicolo commerciale e leggero, al secondo posto nelle vendite del suo segmento in Europa. Si parte da 26.535 euro (Iva esclusa) per la versione di accesso alla gamma.

Con un’autonomia di 275 km con una sola ricarica della batteria da 50 kWh, l’e-Berlingo Van offre la garanzia di una giornata di lavoro serena. L’installazione delle batterie sotto il penale non influisce né sul volume di carico, che può raggiungere i 4.4 m³, né sulla lunghezza utile, che permette di caricare oggetti fino a 3,09 metri sulla versione M e fino a 3,44 metri su quella XL.

Citroën e-Berlingo Van

Citroën e-Berlingo Van: si parte da 26.535 euro per la versione M

Il carico utile raggiunge gli 800 kg mentre quello rimorchiabile i 750 kg. Oltre che per le sue prestazioni da veicolo commerciale e per la sua modularità, il Citroën e-Berlingo Van viene apprezzato anche per gli equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza e per il piacere di guida offerto.

La batteria può essere caricata facilmente dallo 0% all’80% in soli 30 minuti usando una colonnina di ricarica pubblica super rapida. Con una presa Green’Up, il van a zero emissioni permette di effettuare una ricarica della batteria dallo 0% al 100% durante la notte in modo da essere pienamente operativi l’indomani per una giornata di lavoro.

Grazie all’app MyCitroën è possibile gestire a distanza la ricarica della batteria e il pre-condizionamento termico dell’abitacolo. Charge My Car è invece un’app sviluppata da Free2Move Services che facilita la ricarica, offrendo l’accesso a oltre 220.000 colonnine di ricarica o permettendo di pianificare il miglior itinerario tenendo conto dell’autonomia residua del veicolo e della localizzazione delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Per guadagnare tempo, i clienti possono pagare il consumo direttamente tramite l’app.

Il costo di utilizzo del nuovo e-Berlingo Van è ridotto. Questo perché il costo del consumo di elettricità è cinque volte inferiore al prezzo del carburante di un furgoncino con motore a combustione interna e, poiché la manutenzione del veicolo elettrico è semplificata, costa il 30% in meno.

In assenza di filtro dell’olio, cambio o frizione, lo stress meccanico, l’usura o le rotture sono notevolmente ridotti e le pastiglie dei freni sono meno sollecitate grazie al sistema di recupero dell’energia in frenata.

Sotto il cofano del furgoncino full electric è presente un motore elettrico capace di sviluppare 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. A bordo del Citroën e-Berlingo Van troviamo il display head-up e un nuovo schermo digitale ad alta definizione da 10 pollici che migliorano la vita quotidiana dei professionisti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI