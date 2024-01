Alfa Romeo: conferma il suo trend di crescita nel 2023 anche in Portogallo

Alfa Romeo ha chiuso l’anno 2023 confermando il suo impressionante trend di crescita positivo, registrando un aumento dei volumi di vendita dell’87 per cento in Portogallo rispetto a quanto registrato nel 2022. Nel segmento premium, uno dei più rilevanti nel mercato automobilistico portoghese, la casa automobilistica del Biscione si è inserita nell’importantissima top 10, raggiungendo la 9° posizione nella classifica nazionale. Il SUV Tonale è il fiore all’occhiello delle ottime performance dell’Alfa Romeo, il pilastro che ha sostenuto la crescita durante tutto l’anno e che si è assicurato anche la 9a posizione tra i modelli nel segmento C-SUV premium , dove ha raggiunto una quota del 4,27 per cento.

Alfa Romeo: in Portogallo grazie ad una crescita dei volumi dell’87% rispetto al 2022, si guadagna la top ten nel segmento premium

“Siamo molto fiduciosi per l’anno che inizia, un’ambizione supportata dall’orgoglio che abbiamo per i risultati commerciali raggiunti durante l’anno. Alfa Romeo Tonale è stata accolta molto bene dal mercato portoghese, ma per il raggiungimento di questi risultati hanno giocato un ruolo assolutamente fondamentale anche l’alto livello di soddisfazione dei nostri clienti rispetto al prodotto, l’esperienza d’acquisto ‘premium’ e l’efficienza dei servizi post-vendita. Un successo che si spiega con la qualità del lavoro di squadra, sia all’interno del marchio che nella rete di concessionari ufficiali, che ci porterà, anche nel 2024, a nuovi e ambiziosi successi ”, ha dichiarato David Correia, Brand Manager di Alfa Romeo Portogallo.

L’anno che inizia sarà senza dubbio segnato dal lancio del tanto atteso Milano, il primo SUV 100% elettrico del marchio, che segnerà anche il ritorno della casa automobilistica milanese nel segmento B, il più rilevante in Portogallo e in tutto il mondo. Anche in Portogallo è alta l’attesa di conoscere come sarà questo modello che sarà svelato ad aprile a Milano come confermato in un recente comunicato dallo storico marchio del Biscione.