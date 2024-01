Ram: nel 2023 prestazioni storiche in Brasile

L’anno 2023 passerà alla storia di Ram in Brasile. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha concluso lo scorso anno con innumerevoli motivi per festeggiare. Sommando i dodici mesi dell’anno, il marchio ha raggiunto circa 17 mila unità vendute, l’anno migliore della sua storia in Brasile, con un incremento del 236 per cemto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ha avuto anche il miglior dicembre mai registrato, con l’impressionante cifra di 3.107 immatricolazioni. Inoltre, si è assicurata la leadership tra i marchi premium in Brasile e inoltre la nuova Rampage si è consolidata nella Top 5 dei pick-up compatti e medi più venduti nel paese durante l’anno.

Tra i marchi premium, da inizio anno Ram ha assunto la leadership del mercato in Brasile con una quota del 26,5%

“L’anno scorso ha rappresentato stato un traguardo storico per Ram. Abbiamo ampliato il nostro portafoglio, la nostra rete di concessionari, il volume delle vendite e, di conseguenza, il numero di amanti Ram in Brasile. Senza dubbio, il 2023 è stato l’anno migliore nella storia del marchio nel Paese. Siamo fiduciosi che il 2024 seguirà questa traiettoria di successo, mentre continuiamo a innovare e rafforzare la nostra presenza sul mercato”, sottolinea Juliano Machado, Vice Presidente del marchio Ram per il Sud America.

Per quanto riguarda il mercato premium, tra tutti i suoi segmenti, Ram ha conquistato il primo posto tra i marchi in Brasile, con una quota del 26,5 per cento di questa quota di mercato esclusiva nel 2023. E non c’è da stupirsi, dato che solo a dicembre il marchio si è assicurato una quota del 36,2 per cento nel mercato premium. Inoltre, il marchio si è assicurato due posizioni nella top ten dei veicoli premium più venduti nel paese nel mese, con la Nuova Rampage al 1° posto con 2.491 immatricolazioni e la Classic al 9° con 203 immatricolazioni.

Una delle principali novità dell’anno tra clienti e stampa specializzata, Rampage continua la sua incredibile carriera. In totale, nel 2023 sono state vendute 8.638 unità del nuovo modello, posizionando il pick-up al 4° posto tra i pick-up compatti e medi più venduti nel paese nel 2023 (anche se il debutto sul mercato è avvenuto a settembre).

È anche importante sottolineare che Ram ha ampliato la propria collezione di trofei. Nel 2023, il marchio ha vinto sedici premi, undici dei quali sono andati a Nuova Rampage e cinque a modelli importati. Parallelamente a questi risultati, il marchio ha ampliato la propria presenza sul mercato, aumentando il numero di punti vendita da 61 a fine 2022 a 123 e aprendo tre concept store, la Ram House. Questi flagship store riflettono il posizionamento premium del marchio di ineguagliabile potenza e, con l’intenzione di aprire la quarta unità nel 2024, dimostrano l’impegno del marchio a continuare a crescere e consolidare la propria presenza nel mercato brasiliano.

Il nuovo Rampage non solo ha battuto record di vendite e premi nel 2023, ma il pick-up sviluppato e prodotto in Brasile ha realizzato un’impresa senza precedenti nel settore correndo ininterrottamente per 24 ore sul Circuito Panamericano, la pista di prova di Pirelli, all’interno di San Paolo. Nel corso dell’evento è stata presentata la Ram Society, un programma di vantaggi esclusivi che fornirà esperienze personalizzate ai suoi membri, con azioni volte a portare i proprietari di Ram al massimo livello di eccellenza.

“I numeri di Ram per il 2023 sono impressionanti. La forza dei pick-up importati, combinata con il successo della nuova Rampage, ha portato Ram a traguardi senza precedenti sia nell’anno in corso che a dicembre. Questi notevoli risultati evidenziano il successo della nostra strategia e il frutto del lavoro svolto insieme alla nostra rete di concessionari dedicata”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per l’America meridionale.