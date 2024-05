Stellantis rinnova il brevetto sul nome Cuda: servirà per una nuova concept car?

Cuda è un nome abbastanza famoso negli Stati Uniti. Questo infatti era il nome di una famosa auto di Chrysler la Plymouth Barracuda nella sua versione ad alte prestazioni. Questa vettura che debuttò nel 1970 era gemellata con l’originale Dodge Challenger. Questa coppia di auto insieme a Ford Mustang, Mercury Cougar, Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird e AMC Javelin hanno rappresentato il meglio delle muscle car degli anni ’70 un’epoca considerata da molti come il momento d’oro delle muscle car negli Stati Uniti. A proposito di questo nome storico, segnaliamo che il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha deciso di rinnovare il brevetto su questo nome.

Stellantis rinnova negli Stati Uniti la domanda di brevetto per il nome Cuda

Il gruppo automobilistico infatti ha presentato domanda di brevetto per questo nome presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO). La domanda copre “veicoli a motore, vale a dire veicoli a motore concept”, suggerendo che anche se la Cuda non dovesse tornare come modello di produzione, il nome potrebbe essere utilizzato per una nuova concept car.

Il marchio Plymouth è stato interrotto dopo l’anno modello 2001, ma ciò non dovrebbe impedire a Stellantis di riutilizzare il nome Cuda in futuro. Ad esempio la casa automobilistica americana ha anche riproposto il nome Voyager, una volta utilizzato per un minivan Plymouth, per molteplici versioni di un minivan a marchio Chrysler. Dunque si potrebbe anche verificare una simile eventualità.

Tuttavia, vale anche la pena ricordare che le case automobilistiche a volte ripropongono il brevetti dei marchi solo per mantenere il controllo dei nomi storici senza che per questo vi sia necessariamente l’intenzione di utilizzarlo per un modello di produzione o per una concept car. Potrebbe dunque essere questo il caso di Stellantis con il nome Cuda. Vedremo dunque se sarà davvero così o se il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel gennaio del 2021 ci sorprenderà ancora una volta.