Alfa Romeo Giulia 2026: sarà così il suo frontale o il Biscione ci sorprenderà?

Alfa Romeo Giulia 2026 arriverà nel corso della primavera del 2026 come confermato di recente dal numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Questa auto avrà un ruolo molto importante nella futura gamma dello storico marchio milanese che vuole affermarsi una volta per tutte come brand premium globale. A proposito di questa auto al momento non esistono foto spia e nemmeno teaser dunque non sappiamo come sarà.

Sarà questo il frontale di Alfa Romeo Giulia 2026 o il Biscione ancora una volta sorprenderà tutti?

Di Alfa Romeo Giulia 2026 sul web girano moltissimi render che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo stile. La maggior parte dei render apparsi sul web nelle ultime settimane si basano sul recente SUV compatto Alfa Romeo Junior ipotizzando che questa auto finirà per condividere alcuni elementi di design con le future Alfa Romeo. Si tratta di un ragionamento sicuramente plausibile.

Un classico esempio di ciò è questo render che vi mostriamo dove appare evidente che il frontale di Alfa Romeo Giulia 2026 sia chiaramente ispirato a quello di Alfa Romeo Junior. La domanda che molti si fanno e se davvero le cose andranno così o no. Infatti sono in molti a pensare che questa auto potrebbe avere molto in comune con Junior al pari del nuovo Alfa Romeo Stelvio che vedremo il prossimo anno. Altri invece ipotizzano che queste auto possano avere caratteristiche di design totalmente diverse. Del resto anche questo potrebbe non stupire se si considera che già adesso nella gamma di Alfa Romeo vi sono stili diversi. Basti pensare alle attuali Giulia e Stelvio, a Tonale, alla 33 Stradale e alla Junior.

Molto probabilmente la verità la scopriremo nei prossimi mesi o al massimo con il debutto a metà del prossimo anno della nuova Alfa Romeo Stelvio che ci fornirà un prezioso indizio su come questa auto cambierà Per il resto sappiamo che nascerà su piattafoma STLA Large e che avrà un posteriore a coda tronca che la farà assomigliare ad una berlina coupé. La vettura sarà prodotta a Cassino insieme alla nuova Stelvio e a Maserati Grecale.