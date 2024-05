Tesla Roadster, da Elon Musk altri suggerimenti sulla prossima generazione

Il CEO Tesla, Elon Musk, ha recentemente diffuso nuove informazioni riguardanti le prestazioni della prossima generazione della Roadster del marchio americano. È sui social media che entra in scena Musk con le sue rassicurazioni su quanto la Roadster non sia prevedibilmente “solo” potente. Precisamente, il numero Uno di Tesla ha dichiarato che sarebbe stato ridicolo da parte di Tesla lanciare una nuova Roadster con prestazioni simili a una Tesla Model S Plaid, che è anche più grande e pesante.

Le parole di Musk arrivano in risposta a un post di Sawyer Merritt, un osservatore esperto di Tesla, su X, dove si era sottolineata un’inesattezza nelle previsioni sulla Roadster. Secondo l’osservazione di Merritt, il team Tesla impegnato nella nuova Tesla sarebbe stato sorpreso dai commenti di Musk, quando aveva dichiarato che la futura generazione della Roadster avrebbe segnato uno 0-100 in meno di 1 secondo.

Elon Musk, però, aveva già dichiarato nel maggio 2021 che la Roadster avrebbe raggiunto i 100 km/h in circa 1,1 secondi. Ecco in che contesto arriva il commento del CEO di Tesla, in cui afferma che l’informazione proveniva da una fonte non affidabile. “Sarebbe chiaramente assurdo se la Roadster dovesse semplicemente eguagliare il tempo di accelerazione da 0 a 100 della Model S, anche se è un veicolo a due porte orientato alle prestazioni”, ha scritto Musk.

A febbraio, da Tesla, si era affermato che la prossima generazione della Roadster sarebbe anche stata frutto della collaborazione tra SpaceX e Tesla. Secondo i piani iniziali, la casa automobilstica sarebbe stata in grado di presentare l’auto entro la fine del 2024. Sempre a febbraio, Musk aveva aggiunto che la notevole velocità sarebbe stata la caratteristica meno interessante della nuova Roadster.

Secondo Musk, sempre riportando le dichiarazioni di allora, la nuova Roadster sarebbe stata “così innovativa” rispetto alle altre auto sul mercato che non ci sarebbe mai stata “un’altra vettura simile”, almeno che non si trattasse di un mezzo non assimilabile al mondo delle auto.