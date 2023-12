Ram Rampage primo veicolo a usare ChatGPT per il servizio clienti in Brasile

Con il lancio della nuova Ram Rampage e la crescita delle vendite dell’intera gamma di pick-up Ram, l’anno 2023 ha rivoluzionato il posizionamento del marchio in Brasile. Adesso viene implementata un’altra esperienza senza precedenti: Rampage è il primo veicolo nel paese a utilizzare ChatGPT per il servizio clienti.

Ram Rampage utilizza l’Intelligenza Artificiale per rispondere al consumatore tramite WhatsApp consultando il Manuale del Veicolo

Si tratta di una soluzione senza precedenti in cui l’Intelligenza Artificiale ha il compito di rispondere alle domande dei consumatori sul canale WhatsApp ufficiale di Ram. Consultando il Manuale del Veicolo, il servizio è in grado di rispondere in modo pratico, moderno e personalizzato ai quesiti, da quelli più tecnici alle curiosità sul prodotto e/o sul marchio.

“È l’incarnazione del servizio premium e impareggiabile che offriamo ai nostri clienti, sempre all’avanguardia nella tecnologia. Abbiamo scelto Ram Rampage per inaugurare questa esperienza e ribadire che abbiamo il pick-up brasiliano con il maggior contenuto tecnologico sul mercato, che introduce nel prodotto diverse funzionalità di assistenza alla guida e altre innovazioni post-vendita come il sistema Ram Connect, e ora , questa novità con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per il servizio al cliente”, sottolinea Juliano Machado, vicepresidente di Ram per il Sud America.

Durante il servizio il consumatore potrà risolvere ogni dubbio sul prodotto, come periodo di cambio olio, sostituzione pastiglie freni, pressione pneumatici consigliata. Inoltre è possibile individuare componenti come la ruota di scorta, il pulsante per l’accensione della luce del lettino, ecc.

Questi sono alcuni esempi di ciò che la nuova esperienza può offrire, potendo consultare ciascuna delle 361 pagine del Manuale del Veicolo di Ram Rampage, e fornire la risposta adeguata a ogni domanda del cliente con un’agilità impressionante e utilizzando un linguaggio accessibile. È anche possibile porre domande e ottenere risposte in spagnolo e inglese, oltre al portoghese standard.

Al debutto di Ram Rampage, il servizio clienti via Whatsapp tramite ChatGPT è una soluzione dell’area Customer Care di Stellantis. Prima del suo lancio, l’azienda ha effettuato diversi test dello strumento e ha riscontrato un aumento della soddisfazione dei consumatori nei risultati generali delle informazioni tecniche, nonché un’evoluzione della metrica “One Call Solution”, che misura le chiamate risolto nella prima transazione.

Questa soluzione si basava sul volume di accessi a WhatsApp e sui contatti al call center alla ricerca di informazioni tecniche. Finora, nel 2023, sono state più di 5mila le visualizzazioni dell’opzione manuali sul canale WhatsApp, a cui si aggiungono più di 7 mila contatti registrati nel call center, dove il cliente cercava informazioni tecniche sul prodotto.

Come la tecnologia di Stellantis, nei prossimi mesi l’esperienza verrà migliorata con nuove funzionalità, come la possibilità di porre domande tramite audio e inviare foto di luci e/o componenti specifici del veicolo in modo che la tecnologia possa aiutare a risolvere i dubbi. Inoltre, nel portafoglio Ram in Brasile verrà ampliato l’utilizzo di prodotti di altri marchi del gruppo.