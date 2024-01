DS Automobiles: 2023 eccezionale per i francesi in Italia

Il 2023 si è rivelato un anno eccezionale per DS Automobiles in Italia, segnando il miglior risultato di vendite mai registrato, con oltre 7.200 immatricolazioni (più di 1.000 unità in più rispetto all’anno precedente). Questo successo ha reso l’Italia il secondo mercato più importante per DS a livello globale in termini di vendite. Inoltre, la quota di mercato si è consolidata all’0,45% nel segmento delle autovetture e il DS 7, l’iconico SUV, ha registrato una crescita delle vendite del 40% rispetto al 2022, dimostrando una performance molto positiva.

Vendite record per DS Automobiles in Italia: il nostro paese diventa il secondo mercato del brand a livello globale

Questi dati evidenziano il notevole progresso compiuto dal marchio Premium francese sul mercato italiano, guadagnandosi l’apprezzamento di un pubblico sofisticato, sempre più sensibile alle tematiche ambientali ma che non vuole rinunciare allo stile e al comfort durante la guida. Dal suo debutto nel 2014, DS Automobiles incarna l’eccellenza del lusso francese nel settore automobilistico, come dimostrato dalla sua attuale gamma di modelli, tra cui DS 3, DS 4, DS 7 e l’ammiraglia DS 9, tutti disponibili anche in versioni elettriche o ibride plug-in con la firma E-TENSE.

Nel corso del 2023, DS ha introdotto importanti novità tecnologiche, tra cui spicca l’integrazione di ChatGPT nel sofisticato sistema DS IRIS SYSTEM. Il marchio francese ha inaugurato in Europa l’uso del celebre modello di Intelligenza Artificiale Generativa, migliorando così ulteriormente l’esperienza di viaggio, rendendola ancora più esclusiva e senza intoppi. A completare l’esperienza premium, un insieme di servizi digitali connessi è stato creato per garantire un maggiore comfort e benessere a bordo, offrendo un trattamento speciale ai clienti.

Inoltre, per massimizzare il comfort durante il viaggio, sono stati introdotti su tutta la gamma alcuni contenuti esclusivi. Tra questi, il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION permette alle sospensioni del veicolo di adattarsi alle asperità della strada, garantendo un eccezionale comfort di guida. Allo stesso modo, il sistema DS NIGHT VISION, dotato di sofisticati elementi, tra cui una telecamera a raggi infrarossi, contribuisce a migliorare la visibilità notturna per una guida più sicura.