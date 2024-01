Marelli: rivoluzione dell’interfaccia utente con la tecnologia Software-Defined Interior

Il CES 2024 di Las Vegas segna un momento importante per l’industria automobilistica, con Marelli in prima linea nel presentare la sua innovativa tecnologia Software-Defined Interior. Questa soluzione, evoluzione del Digital Cockpit dell’azienda, si basa su un’architettura centralizzata e mira a rivoluzionare l’interazione tra conducente e veicolo.

Il cuore del Software-Defined Interior è un’unità elettronica centrale (Central Computing Unit), alimentata dalla piattaforma Snapdragon Cockpit di ultima generazione. Questa architettura supporta fino a quattro Zone Control Units (ZCU), delineando un quadro di grande flessibilità e potenza di calcolo.

Marelli: nuova tecnologia in mostra al CES 2024 di Las Vegas

Il sistema comprende display digitali innovativi, tra cui:

HorizonView: un display che si estende da montante a montante, con prestazioni migliorate in termini di luminosità e contrasto.

Display OLED: una delle prime applicazioni automotive di questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con BOE.

Display Holografico: supporta l’Assistente Virtuale Marelli, creando un’interazione uomo-macchina avanzata.

Una caratteristica fondamentale del Software-Defined Interior è la sua capacità di personalizzazione. Gli utenti possono creare profili che definiscono impostazioni come posizione del sedile e preferenze musicali, memorizzabili nel cloud e trasferibili tra vari veicoli.

La tecnologia CAMEX (Context-Aware Mobility Experience) di Marelli si avvale dell’intelligenza artificiale (AI) per un’interazione senza eguali con il veicolo. Utilizzando la tecnologia di Eyeris, CAMEX analizza comportamenti e stati d’animo degli occupanti per adattare le impostazioni del veicolo.

L’illuminazione ambientale del Software-Defined Interior offre un’elevata personalizzazione mentre l’audio basato sull’architettura centralizzata separa gli amplificatori nelle ZCU, permettendo un controllo avanzato e una qualità del suono superiore.

La nuova funzionalità di Sound Zoning trasforma l’auto in una sala conferenze mobile mentre il servizio Deep Logger, in sinergia con Sibros, permette la manutenzione predittiva e aggiornamenti software via OTA.

Il Software-Defined Interior di Marelli rappresenta un importante passo in avanti nel settore automotive. Con la sua architettura avanzata, display innovativi e personalizzazione basata su AI, questa tecnologia promette di migliorare significativamente l’esperienza di guida e l’interazione con il veicolo, sottolineando l’importanza del CES 2024 come vetrina per le ultime innovazioni nel settore.