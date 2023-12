Marelli al CES 2024 con la nuova tecnologia Intelligent Social Display

Il Consumer Electronics Show 2024 di Las Vegas si preannuncia come una vetrina importante per Marelli, che presenterà una tecnologia all’avanguardia nel campo dell’illuminazione e della comunicazione veicolare: l’Intelligent Social Display.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo nel settore V2X (Vehicle-to-X), un ambito fondamentale per la sicurezza e l’interazione in ambito stradale.

Marelli: il brand italo-giapponese parteciperà al Consumer Electronics Show 2024

Il CES 2024 si terrà dal 9 all’11 gennaio presso il Wynn Hotel a Las Vegas, con Marelli che esibirà questa e altre soluzioni tecnologiche avanzate. La presentazione illustrerà il forte impegno della multinazionale italo-giapponese verso un design funzionale e orientato al futuro, un approccio che definiscono “Design-Led”.

L’Intelligent Social Display offre notevoli innovazioni in termini di illuminazione e comunicazione. Questa tecnologia permette ai veicoli di comunicare con l’ambiente circostante attraverso messaggi luminosi.

Già in produzione con due case automobilistiche cinesi, i display di media risoluzione sono integrati nella parte frontale dei veicoli. Una seconda generazione, basata su mini-LED ad alta risoluzione, è in fase di sviluppo per essere integrata nei fari posteriori o sulle superfici del bagagliaio, combinando funzionalità di illuminazione omologata.

Un aspetto fondamentale dell’Intelligent Social Display è la sua capacità di indicare la modalità di guida autonoma del veicolo e di segnalare le intenzioni del conducente. Ad esempio, può mostrare messaggi come “attraversamento sicuro” in prossimità di incroci o passaggi pedonali, aumentando la sicurezza e la comunicazione tra veicoli e pedoni.

L’integrazione dell’Intelligent Social Display varia a seconda delle esigenze. In Cina, i produttori di auto stanno incorporando questi display non solo nella parte frontale, ma anche in quelle laterali dei veicoli, offrendo funzionalità personalizzabili per sicurezza e interazione sociale.

Nella parte posteriore del veicolo, gli schermi possono mostrare simboli che informano su situazioni di traffico, come ingorghi o incidenti, e possono persino trasmettere messaggi di ringraziamento in determinate situazioni di guida.

Questo sviluppo rappresenta un significativo passo in avanti per Marelli nel campo della sicurezza e dell’interazione veicolare, posizionando l’azienda all’avanguardia nella tecnologia di illuminazione e comunicazione per veicoli a livello globale.