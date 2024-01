Alfa Romeo: in Germania forte crescita nel 2023

Alfa Romeo chiude il 2023 in Germania con un ottimo risultato. Le statistiche annuali dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) mostrano per il famoso marchio italiano un aumento del 70 per cento rispetto al 2022. Negli ultimi dodici mesi sono state quindi immatricolate 6.198 Alfa Romeo Tonale, Giulia e Stelvio. Il marchio premium del gruppo Stellantis ha registrato risultati decisamente migliori rispetto all’intero mercato tedesco, per il quale la KBA ha calcolato un aumento del 7 per cento.

+70 per cento rispetto all’anno precedente: grossa crescita per Alfa Romeo in Germania

Particolarmente impressionante è stato il design senza tempo della berlina Giulia: la vettura sportiva a quattro porte, introdotta nel 2016, lo scorso anno ha impressionato più del doppio dei nuovi acquirenti di auto rispetto al 2022. Alfa Romeo Tonale, il primo modello elettrificato del marchio, è cresciuta dell’81 per cento e, se si considera il totale delle immatricolazioni, è altrettanto popolare quanto la Giulia (entrambe quasi 2.200 immatricolazioni). Anche il SUV sportivo Stelvio ha contribuito alla forte tendenza al rialzo del marchio con un aumento del 33 per cento (quasi 1.900 immatricolazioni).

L’immagine positiva dell’Alfa Romeo è stata confermata anche da prestigiosi riconoscimenti da parte della stampa specializzata. I lettori e la redazione di auto motor und sport, Auto Bild e sport auto hanno votato come vincitori gli attuali modelli del Biscione in un totale di sette concorsi incentrati su design, prestazioni di guida e tecnologia. Inoltre, GTV6 degli anni ’80 ha festeggiato il primo posto al Motor Klassik Award.

“Il 2023 è stato un anno di grande successo per la nostra azienda. Un aumento delle nuove immatricolazioni del 70 per cento sottolinea la crescente attrattiva dei nostri prodotti premium per i clienti tedeschi. Vorrei anche ringraziare i nostri concessionari e tutto il mio team per questo successo. Ora siamo pienamente impegnati a rendere il 2024 un anno altrettanto positivo. Attendiamo con particolare ansia la nuova Alfa Romeo Milano. Con la quarta vettura nel nostro portafoglio avremo anche un modello ad alimentazione puramente elettrica. Il primo veicolo sportivo urbano della nostra storia darà allo storico marchio milanese ulteriore vantaggio in Germania”, ha detto Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

L’anteprima mondiale della nuova Alfa Romeo Milano è prevista per aprile 2024. La piccola vettura, con cui l’Alfa Romeo ritorna nel segmento automobilistico più grande d’Europa, sarà disponibile anche in versione 100 per cento elettrica e con trazione ibrida. Il nome del modello è un omaggio alla città di Milano, dove il 24 giugno 1910 ebbe inizio la storia della casa automobilistica del Biscione.