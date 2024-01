Alfa Romeo aumenta le immatricolazioni dell’8,9% nel 2023 in Austria

Alfa Romeo guarda indietro a un anno di successo nel 2023 anche in Austria: 1.027 nuove immatricolazioni significano un aumento dell’8,9 per cento ovvero 84 unità. Con questo aumento significativo in un contesto di mercato difficile, il marchio premium italiano è indubbiamente uno dei marchi vincenti in Austria nel 2023.

Anche in Austria si registra nel 2023 una crescita importante di Alfa Romeo nel mercato auto

“Sono soddisfatto dei buoni risultati annuali del nostro tradizionale marchio italiano. Siamo stati in grado di affermarci in modo forte con Alfa Romeo Tonale, il primo SUV compatto elettrificato del marchio, e stiamo riscontrando una buona domanda per i nostri veicoli. E iniziamo il nuovo anno alla grande: presto saranno in vendita i modelli speciali “Tributo Italiano”, già ordinabili per la Giulia, la Tonale e la Stelvio. E più avanti nel corso dell’anno porteremo sul mercato un altro modello completamente nuovo: la nuova Alfa Romeo Milano sarà il primo modello elettrico del marchio, ma offriremo la Milano anche con motori classici”, afferma Grégory Hardouin, direttore della casa automobilistica del Biscione in Austria.

All’inizio del 2024, la serie speciale “Tributo Italiano” per i modelli Giulia, Tonale e Stelvio sarà disponibile per i concessionari austriaci. I modelli speciali sono già ordinabili e sono inseriti nei listini prezzi. Ricordiamo infine che nel 2024, lo storico marchio milanese lancerà il nuovo SUV compatto Milano. Oltre ai motori classici, il SUV Milano sarà il primo modello del marchio disponibile anche con trazione elettrica al 100%. La nuova Alfa Romeo Milano celebrerà la sua anteprima mondiale a Milano nel corso del mese di aprile 2024.