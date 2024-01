Stellantis nel 2023 è leader del mercato auto in Portogallo

Stellantis ha chiuso l’anno 2023 con una leadership indiscussa nel mercato portoghese dei veicoli nuovi, sia in termini assoluti che nelle divisioni Autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri. Secondo i dati ACAP, il Gruppo ha venduto 59.884 veicoli, per una quota di mercato del 26,2%. Ciò significa che circa 1 auto su 4 venduta nel 2023 nel Paese proviene da uno dei suoi marchi: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel o Peugeot.

Per il terzo anno consecutivo nel 2023 Stellantis guida il mercato automobilistico totale in Portogallo

Va notato che il vantaggio di Stellantis rispetto al secondo gruppo automobilistico più venduto in Portogallo ammonta a oltre 18.700 veicoli. Per quanto riguarda il mercato Passenger Vehicles (VP), i marchi Stellantis totalizzano 46.238 vetture vendute , che si traducono in una quota del 23,2%, valore che consolida ancora una volta Stellantis ai vertici del mercato portoghese per questi Veicoli.

Il 2023 è stato anche ancora una volta un anno di impareggiabile leadership per Stellantis nel mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) , qui con una quota di mercato del 47,8%, corrispondente a 13.646 unità vendute. Questo risultato riflette chiaramente la fiducia che aziende e professionisti ripongono nei veicoli che compongono le gamme dei marchi Peugeot, Citroën, Fiat Professional, Opel e Jeep. In altre parole, i marchi Stellantis si assicurano praticamente la metà del mercato dei veicoli professionali venduti nel 2023.

Il Gruppo ha inoltre inserito quattro dei suoi modelli tra le 10 automobili più vendute nel paese : Peugeot 2008, Peugeot 208, Peugeot Partner e Opel Corsa. Il dominio di Stellantis si estende anche al mercato LEV a basse emissioni (BEV + PHEV). In termini di veicoli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in), Stellantis è ancora una volta leader del mercato portoghese LEV nel 2023 con un totale di 11.972 nuovi veicoli e una quota del 18,1%.

Accelerando i suoi sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, Stellantis vende in Portogallo un’ampia gamma di modelli dei suoi marchi con motori termici ed elettrificati, compresi ibridi plug-in, ibridi leggeri e proposte elettriche al 100%, coprendo quasi tutti segmenti di mercato, dai veicoli urbani compatti ai SUV, berline, 4×4 e auto supersportive.

Di conseguenza, Stellantis è anche leader individualmente nei mercati elettrificati VP e VCL . Nel 2023 ha venduto 10.460 LEV Passenger Cars, per una quota del 16,5%. Da sottolineare la leadership indiscussa di Stellantis nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici , con 1.512 furgoni elettrici venduti ad oggi e una quota del 61,6%. Peugeot, Citroën e Opel sono i tre marchi più venduti con proposte BEV in questo mercato. Questo successo è dovuto all’affidabilità e all’adattabilità dei diversi modelli alle esigenze di aziende e professionisti.

Da segnalare inoltre che la Citroën Ami guida il mercato dei Quadricicli con 503 unità vendute e una quota del 32,4% nel 2023. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo.

“È con enorme orgoglio e gratitudine per il contributo di tutti i team Stellantis Portugal, delle nostre reti di concessionari e di altri partner, che sottolineo la leadership indiscussa che il Gruppo ha registrato nel 2023, e per il terzo anno consecutivo, nel mercato nazionale”, ha affermato Pablo Puey, Direttore delle operazioni di Stellantis Portugal.

“Abbiamo concluso ancora una volta il 2023 come leader di mercato in tutte le sue componenti, non solo in termini assoluti ma anche nei veicoli passeggeri e nei veicoli commerciali leggeri. Questo risultato è il risultato del portafoglio prodotti dei nove marchi di Stellantis, che offrono un’ampia scelta di energia ai nostri clienti, ma con una forte attenzione all’elettrificazione e alla transizione energetica. In questo capitolo abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro potenziale di successo, con l’ampia gamma di proposte elettrificate che ci ha conferito la leadership anche in questo mercato. Il 2024 sarà un anno di forti progressi in questo campo con il Gruppo che offrirà in Portogallo i primi prodotti basati sulle nuove piattaforme elettriche di Stellantis, progettate per offrire le migliori prestazioni della loro categoria nei criteri che maggiormente interessano i clienti. In linea con il piano strategico “Dare Forward 2030”, mi aspetto che il 2024 sia un anno forte per tutti i nostri marchi”.