Stellantis: ecco come sono andate le vendite negli Stati Uniti nel 2023

Nel 2023, FCA US LLC – parte di Stellantis – ha registrato vendite pari a 343.552 veicoli nel quarto trimestre e un totale annuo di 1.527.090 unità. Sebbene le vendite complessive negli USA abbiano subito una lieve flessione dell’1% nel quarto trimestre e nell’anno, il segmento delle flotte commerciali ha mostrato un’impennata del 20%, segnando il miglior risultato annuale della storia dell’azienda.

Un aspetto importante della strategia commerciale del gruppo automobilistico riguarda i veicoli ibridi plug-in negli Stati Uniti, con un incremento del 124% rispetto all’anno precedente e del 118% nel solo quarto trimestre.

Stellantis: i vari brand del gruppo hanno chiuso il 2023 in positivo negli USA

Tra i modelli più venduti troviamo la Jeep Wrangler 4xe, la Jeep Grand Cherokee 4xe e la Chrysler Pacifica Hybrid. La Wrangler 4xe si è affermata come il PHEV più venduto in America. Il gruppo mantiene una quota di mercato PHEV dominante con il 47% e prevede di raggiungere una quota del 50% di veicoli elettrici a batteria (BEV) nelle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti entro la fine del decennio.

Jeff Kommor, Head of Sales di FCA US LCC, ha sottolineato l’espansione dell’offerta elettrificata del gruppo, con i recenti lanci di Dodge Hornet R/T e Alfa Romeo Tonale e l’imminente introduzione di nuovi BEV, come Jeep Recon, Fiat 500e, Wagoneer S, Dodge Charger Daytona e Ram 1500 REV. Questo si inserisce nel quadro più ampio del piano strategico Dare Forward, volto ad adattarsi alle trasformazioni in atto nel settore automobilistico.

Focalizzandosi sulle performance dei singoli brand nel mercato statunitense nel 2023, Alfa Romeo ha visto aumentare le vendite del 9% nel quarto trimestre, grazie anche al lancio del suo primo veicolo elettrificato, il Tonale. Chrysler ha registrato un incremento del 19% nelle vendite annuali, con la Pacifica Hybrid che ha rappresentato il 20% delle vendite totali del minivan.

Dodge ha segnato un aumento del 5% nelle vendite, lanciando l’Hornet – il suo primo veicolo elettrificato, e prevede il debutto del suo primo veicolo completamente elettrico – la Dodge Charger Daytona – nel 2024. Fiat, nel suo impegno per una mobilità sostenibile, ha introdotto la nuova 500e completamente elettrica in Nord America.

Jeep, altro importante brand di Stellantis, ha registrato un aumento del 7% nel quarto trimestre, con la Wrangler 4xe e la Grand Cherokee 4xe ai primi posti nella classifica dei PHEV più venduti. Il brand prevede di lanciare la Recon 100% elettrica proprio quest’anno.

Wagoneer e Grand Wagoneer continuano a guadagnare quota di mercato, con l’introduzione del Wagoneer S completamente elettrico prevista per quest’anno. Infine, Ram ha visto crescere le vendite del 3% nel quarto trimestre e si appresta a lanciare il 1500 REV.