Lancia Ypsilon: un 2023 da record prima di lasciare spazio alla nuova generazione

Con 44,743 registrazioni (+9% rispetto al 2022), la Lancia Ypsilon mantiene la sua leadership, posizionandosi come la terza vettura più venduta nel mercato italiano e il secondo modello più venduto all’interno di Stellantis. Con una quota del 14,9 per cento, ha raggiunto la seconda migliore quota della sua storia nel segmento B.

Nel segmento B delle vendite, la Lancia Ypsilon è il modello ibrido più richiesto con 39.683 registrazioni, rappresentando il 46,9 per cento delle vendite, quasi una vettura ogni due. Allo stesso tempo, con 4.982 unità e una quota del 9,7 per cento, la versione Ecochic GPL si piazza come il terzo modello più venduto del segmento B tra quelli alimentati a GPL.

La Lancia Ypsilon è concepita come l’auto per ogni giorno che fonde l’essenza italiana con un design raffinato e un’apprezzamento per l’estetica. Pensata come vettura cittadina elegante e trendy, la Ypsilon è immediatamente considerata la “piccola ammiraglia” per i suoi contenuti di livello superiore, di solito riservati a vetture di classe superiore. Da sempre, la vettura di Lancia è stata pioniera nel portare lo stile nel segmento delle piccole vetture, posizionandosi con chiarezza e distintività: la moda costituisce il suo ambiente naturale e lo stile rappresenta la motivazione principale all’acquisto.

Lancia Ypsilon ha mantenuto la sua rilevanza nel corso degli anni, rimanendo sempre moderna. È stata in grado di evolversi senza perdere la propria identità, arricchendosi di nuove sfumature attraverso molteplici serie speciali e continui miglioramenti.

Ogni edizione speciale della Lancia Ypsilon ha saputo interpretare i cambiamenti della società, delle città e dell’ambiente circostante. Ha abbracciato il mondo della moda con ELLE e Vanity, celebrato anniversari con la versione 30esimo Anniversario, abbracciato l’essere più femminile con Mya o Black&Noir, o più maschile con Momo Design, e ha preso di mira il pubblico giovane con Elefantino.

Oggi, grazie alla versione Hybrid EcoChic, Lancia Ypsilon offre una soluzione a coloro che si muovono nelle città e cercano di consumare meno carburante e ridurre le emissioni. Questa Ypsilon è anche la più connessa e tecnologica di sempre, introducendo un caricatore wireless per il cellulare, Apple CarPlay e Android Auto, tutto in modalità wireless. Inoltre, per la prima volta su Ypsilon, è presente una telecamera posteriore per agevolare le manovre di parcheggio in tutta sicurezza e semplicità.

“Abbiamo registrato il secondo anno record per Lancia nel 2023! La Ypsilon ha ottenuto la seconda migliore quota di mercato nella storia del segmento B. All’interno di questa categoria, la versione ibrida è stata la più venduta, mentre la versione Ecochic GPL si è posizionata al terzo posto in termini di vendite”, ha affermato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “Dopo 39 anni di successi, quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute, la creazione di 37 serie speciali e la permanenza sul podio del segmento B per 12 anni consecutivi, Lancia Ypsilon è veramente una vettura da record!”.