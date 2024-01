Alfa Romeo: crescita impetuosa in Italia nel 2023

Alfa Romeo ha vissuto un 2023 davvero strepitoso in Italia. La casa automobilistica del Biscione si conferma come il brand che cresce maggiormente nel mercato auto del nostro paese. Lo storico marchio milanese che Stellantis vuole trasofrmare nel suo brand premium globale ha visto praticamente raddoppiare le sue vendite nel nostro paese rispetto all’anno precedente. Ovviamente ciò ha influito sulla sua quota di mercato che difatti è cresciuto dello 0,6 per cento rispetto al 2022.

Un 2023 sicuramente da ricordare quello vissuto da Alfa Romeo in Italia

Alfa Romeo quindi si avvia a vivere questo 2024 con una grande iniezione di fiducia. Questo risultato è frutto dell’ottimo andamento nelle vendite di Tonale che si conferma come il C-SUV più venduto in assoluto nel nostro paese con una quota di mercato del 6 per cento. Molto bene anche Stelvio che rappresenta il 10 per cento come quota nel segmento dei D-SUV. Anche la berlina Giulia ha vissuto un buon 2023.

Nel 2024 le cose si fanno ancora più interessanti con l’arrivo del SUV compatto Alfa Romeo Milano che quando finalmente sarà commercializzato dovrebbe far schizzare ancora più su le vendite della casa automobilistica del Biscione. La sua presentazione avverrà ad aprile mentre la commercializzazione potrebbe essere avviata in estate.

Questo è solo l’inizio per Alfa Romeo che nei prossimi anni lancerà una nuova auto all’anno. Dopo Milano nel 2025 sarà la volta della nuova Giulia e poi nel 2026 della nuova Stelvio. Nel 2027 la nuova ammiraglia che stupirà tutti per il suo stile. A seguire potrebbero arrivare una nuova Tonale, una nuova Duetto, una nuova GTV e forse anche una nuova Alfetta per prendere il posto che un tempo era di Giulietta nel segmento C delle berline compatte. Vedremo dunque quali altre sorprese emergeranno a proposito del Biscione nel corso dei prossimi mesi.