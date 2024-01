Nuova Fiat Panda: sarà davvero l’auto della svolta?

Nuova Fiat Panda è una delle novità più attese di questo 2024 che è appena cominciato. Si attendono informazioni ufficiali a proposito del suo debutto che secondo voci sempre più insistenti avverrà il prossimo 11 luglio 2024 anche se ovviamente non escludiamo che prima di quella data possano apparire le immagini di questo veicolo senza veli come accaduto già con altri modelli di Fiat come le nuove 600 e Topolino.

Il 2024 sarà l’anno della nuova Fiat Panda: l’auto farà svoltare il gruppo Stellantis?

Nuova Fiat Panda viene considerata da molti come l’auto della svolta non solo per Fiat ma addiriturra per l’intero gruppo Stellantis. Infatti questa vettura oltre a cambiare radicalmente stile rispetto al modello attuale diventando una sorta di crossover compatto dalle forme squadrate lungo 4 metri, sarà inoltre una delle prime auto elettriche low cost del gruppo in Europa con un prezzo che potrebbe essere addirittura inferiore a quello della recente Citroen e-C3 che parte da 23.900 euro.

Quello che in tanti si domandano tra addetti ai lavori e semplici appassionati è se realmente la nuova Fiat Panda riuscirà a diventare il modello che spingerà il grande pubblico definitivamente verso le auto elettriche come sperano i massimi dirigenti di Stellantis ed in primis il CEO Carlos Tavares. L’auto sarà prodotta a Kragujevac in Serbia su piattaforma Smart Car di Stellantis e dovrebbe offrire un’autonomia di 320 km. Con un prezzo intorno ai 21 mila euro al netto di incentivi potrebbe davvero attirare molta gente che cerca un’auto essenziale, ecologica e perfetta per muoversi nelle sempre più trafficate strade cittadine.

La nuova Fiat Panda sarà un’auto globale fatta per piacere in tutti i continenti. Sarà prodotta e venduta anche in Marocco e Brasile. In America Latina secondo indiscrezioni avrà un nome diverso. Qualcuno dice che si potrebbe chiamare nuova Fiat Argo altri invece puntano sul nome di nuova Fiat Uno. Nel corso del 2024 anche questo dubbio dovrebbe essere chiarito.